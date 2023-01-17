由于未来的更新会提高解锁价格，为全体玩家免费解锁了重甲&骑士
（请注意，本次更新会清空当前战斗记录）
优化调整：
- 优化了人物选择时的UI/动画
- 我方的战斗动画播放时，预测面板保留
- 减少了【鉴定卷轴】从【未鉴定物品】中开到的几率
- 添加了【护盾】的上限：999（【护盾】加入术语百科）
- 大幅提高第三章的精英敌方的属性
- 略微提高第三章BOSS教主的速度&HP属性/教军的技巧&HP属性
纹章：
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生命池【强壮】
原效果：
每当受到对决、看破后，最大生命值+2
每当受到对决、看破后，最大生命值+3
改为：
每当受到对决、看破后，最大生命值+4
每当受到对决、看破后，最大生命值+8
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力量池【愤怒】
原效果：
HP发生变化后，下一次对决伤害提升35%
HP发生变化后，下一次对决伤害提升70%
改为：
HP发生变化后，下一次的战斗伤害提升20%
HP发生变化后，下一次的战斗伤害提升40%
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力量池【对决王】
原效果：
看破攻击会变成对决，但敌方对你的反击伤害降低30%
改为：
看破攻击会变成对决，对决伤害提升50%
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魔防池【吸收】（由史诗变为稀有）
原效果：
每当击败一名敌方后，对自身施加少量治疗
每当击败一名敌方后，对自身施加中量治疗
改为：
每当击败一名敌方后，对自身施加少量治疗
每当击败一名敌方后，对自身施加中量治疗
每当击败一名敌方后，对自身施加大量治疗
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魔防池【躲藏】（由稀有变为史诗）
原效果：
拥有草丛地形时，回合结束时获得少量治疗
拥有草丛地形时，回合结束时获得中量治疗
拥有草丛地形时，回合结束时获得大量治疗
改为：
拥有草丛地形时，回合结束时获得少量治疗
拥有草丛地形时，回合结束时获得中量治疗
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防守池【先声夺人】
原效果：
受到敌方的对决攻击时防守+5，先手进行反击
改为：
受到敌方的对决攻击时防守/魔防+6，并且会先手进行反击
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士气池【好事成双】
原效果：
每格挡两次，获得少量生命恢复
每格挡两次，获得中量生命恢复
改为：
每格挡两次，下一次的暴击率+50%
每格挡两次，下一次必定暴击
BUG修复：
- 刺客天赋【鬼影迷踪】偶尔不会触发的BUG
Changed files in this update