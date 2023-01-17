 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

The Book of Warriors update for 17 January 2023

1月17日优化补丁

Share · View all patches · Build 10339902 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community
由于未来的更新会提高解锁价格，为全体玩家免费解锁了重甲&骑士

（请注意，本次更新会清空当前战斗记录）

优化调整：

  • 优化了人物选择时的UI/动画
  • 我方的战斗动画播放时，预测面板保留
  • 减少了【鉴定卷轴】从【未鉴定物品】中开到的几率
  • 添加了【护盾】的上限：999（【护盾】加入术语百科）
  • 大幅提高第三章的精英敌方的属性
  • 略微提高第三章BOSS教主的速度&HP属性/教军的技巧&HP属性

纹章：

  • 生命池【强壮】
    原效果：
    每当受到对决、看破后，最大生命值+2
    每当受到对决、看破后，最大生命值+3
    改为：
    每当受到对决、看破后，最大生命值+4
    每当受到对决、看破后，最大生命值+8

  • 力量池【愤怒】
    原效果：
    HP发生变化后，下一次对决伤害提升35%
    HP发生变化后，下一次对决伤害提升70%
    改为：
    HP发生变化后，下一次的战斗伤害提升20%
    HP发生变化后，下一次的战斗伤害提升40%

  • 力量池【对决王】
    原效果：
    看破攻击会变成对决，但敌方对你的反击伤害降低30%
    改为：
    看破攻击会变成对决，对决伤害提升50%

  • 魔防池【吸收】（由史诗变为稀有）
    原效果：
    每当击败一名敌方后，对自身施加少量治疗
    每当击败一名敌方后，对自身施加中量治疗
    改为：
    每当击败一名敌方后，对自身施加少量治疗
    每当击败一名敌方后，对自身施加中量治疗
    每当击败一名敌方后，对自身施加大量治疗

  • 魔防池【躲藏】（由稀有变为史诗）
    原效果：
    拥有草丛地形时，回合结束时获得少量治疗
    拥有草丛地形时，回合结束时获得中量治疗
    拥有草丛地形时，回合结束时获得大量治疗
    改为：
    拥有草丛地形时，回合结束时获得少量治疗
    拥有草丛地形时，回合结束时获得中量治疗

  • 防守池【先声夺人】
    原效果：
    受到敌方的对决攻击时防守+5，先手进行反击
    改为：
    受到敌方的对决攻击时防守/魔防+6，并且会先手进行反击

  • 士气池【好事成双】
    原效果：
    每格挡两次，获得少量生命恢复
    每格挡两次，获得中量生命恢复
    改为：
    每格挡两次，下一次的暴击率+50%
    每格挡两次，下一次必定暴击

BUG修复：

  • 刺客天赋【鬼影迷踪】偶尔不会触发的BUG

Changed files in this update

Depot 2111861
  • Loading history…
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.
Open link