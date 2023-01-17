（请注意，本次更新会清空当前战斗记录）

生命池【强壮】

原效果：

每当受到对决、看破后，最大生命值+2

每当受到对决、看破后，最大生命值+3

改为：

每当受到对决、看破后，最大生命值+4

每当受到对决、看破后，最大生命值+8

力量池【愤怒】

原效果：

HP发生变化后，下一次对决伤害提升35%

HP发生变化后，下一次对决伤害提升70%

改为：

HP发生变化后，下一次的战斗伤害提升20%

HP发生变化后，下一次的战斗伤害提升40%

力量池【对决王】

原效果：

看破攻击会变成对决，但敌方对你的反击伤害降低30%

改为：

看破攻击会变成对决，对决伤害提升50%

魔防池【吸收】（由史诗变为稀有）

原效果：

每当击败一名敌方后，对自身施加少量治疗

每当击败一名敌方后，对自身施加中量治疗

改为：

每当击败一名敌方后，对自身施加少量治疗

每当击败一名敌方后，对自身施加中量治疗

每当击败一名敌方后，对自身施加大量治疗

魔防池【躲藏】（由稀有变为史诗）

原效果：

拥有草丛地形时，回合结束时获得少量治疗

拥有草丛地形时，回合结束时获得中量治疗

拥有草丛地形时，回合结束时获得大量治疗

改为：

拥有草丛地形时，回合结束时获得少量治疗

拥有草丛地形时，回合结束时获得中量治疗

防守池【先声夺人】

原效果：

受到敌方的对决攻击时防守+5，先手进行反击

改为：

受到敌方的对决攻击时防守/魔防+6，并且会先手进行反击