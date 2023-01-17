《R2Beat：音速觉醒》1月累计充值活动奖励说明公告

亲爱的《R2Beat：音速觉醒》玩家：

欢迎您参与我们的“累计充值”活动！

现将1月累计充值活动奖励进行具体说明：

活动时间：

开始时间 2023年1月18日 16:00（北京时间）

结束时间 2023年1月27日 16:00（北京时间）

活动规则：

1.玩家在规定的活动时间内，在活动页面点击“前往充值”按钮进行充值的金额方可参与充值活动金额统计，其他页面的充值入口充值金额无效；

2.请确保参与本页面充值活动的VFUN账号下有游戏角色，否则活动结束无法获得奖励；

3.本次充值活动奖励为“达标即得”，且满足对应充值档位条件的账号下所有游戏角色均可获得对应奖励（即玩家账号在本页面充值G币，账号下有两个游戏角色，活动结束后2个角色均可获得本页面所有档位的全部奖励）。

特别说明：由于开放Steam端账号迁移至VFUN端功能，玩家虚拟资产（虚拟货币、道具等同步转移）转移过程中产生的Steam端G币余额迁移行为不算在“累计充值”活动中，建议需要迁移的用户先完成迁移后再开始参与充值活动。

奖励详情：

第一档：游戏内充值金额满1500G币，奖励“Injor双福临门”永久套装（含头型、上衣、下衣、鞋子）；

第二档：游戏内充值金额满7200G币，奖励“玩伴信物-摩罗邂语”；

第三档：游戏内充值金额满43000G币，奖励“Injor 唯美挚爱”永久套装（含头型、上衣、下衣、鞋子）。