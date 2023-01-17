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觅长生 update for 17 January 2023

【稳定版本1.0.008】1.17更新公告

Share · View all patches · Build 10337875 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

优化：

  1. 为金虹剑派修士的流派中添加了太阴奇门阵
    现在可以请教到太阴奇门阵了（旧档需要等待NPC境界提升更换神通功法）

  2. 优化了主界面中字体和图标的清晰度

  3. 在东石谷拍卖会中添加了化尘剑法

Bug修复：

  1. 修复了感悟界面中悟道经验超过150000万后会显示9亿的bug。
  2. 修复了神游太虚领悟时按esc会导致游戏就卡死的bug
  3. 修复了仓库的物品在新建人物后依然存在的bug
  4. 修复大地图支路草药采集旁白描述的妖兽境界和实际不符的bug
  5. 修复了突破前点击放弃bgm不会切换的bug
  6. 修复了论道中可能会出现无法点击选中论道牌的bug
  7. 修复了九转游身剑在灵气较多时会倒扣护罩和振剑的bug
  8. 修复了星辰神念体没有正确生效的bug
  9. 修复了听雨阁没有满足条件也可以进入的bug
  10. 修复了狂暴的剑灵无法触发的bug（老存档可以使用宵夜修改器将全局变量525改为1后就可以正常触发了）
  11. 修复了天生异瞳和病入膏肓没有正确生效的bug
  12. 修复了金虹剑派入门任务有概率无法正常完成的bug
  13. 修复了元婴期的冲虚会五层广微凝月功的bug
  14. 修复了离火门筑基后期有两个引火诀，还会天阶阵法的bug
  15. 修复了装备灭灵诀使用3次神通后点击领域会消耗倒计时但不产生效果的bug
  16. 修复了游戏中生僻字字体错误的问题（感谢mod作者Ventulus的游戏字体补全mod）
  17. 修复了龙族声望不足但是可以通过快速移动进入龙宫场景的bug
  18. 修复了各种文案错误和对话人物错误

今日碎碎念：
各种修bug的一天→ →
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如果在游戏的过程中发现Bug、或者对游戏有什么意见和想法的话，可以到QQ频道或官方QQ群或贴吧发帖讨论。

  1. QQ频道：
    觅长生：xp41nk7208

  2. 官方QQ群：
    之前的群号可以在游戏主界面的社群按钮中查看
    觅长生-漱金楼（官方42群）：452085856
    觅长生-天极殿（官方43群）：335083295
    觅长生-万宝楼（官方44群）：464674373

  3. 游戏官方论坛：
    3DM论坛觅长生专版
    百度贴吧觅长生吧

  4. 游戏WIKI
    [url=https://wiki.biligame.com/mcs/首页]觅长生wiki[/url]

Changed files in this update

觅长生 Content Depot 1189491
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