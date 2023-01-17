【稳定版本1.0.008】1.17更新公告

优化：
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为金虹剑派修士的流派中添加了太阴奇门阵
现在可以请教到太阴奇门阵了（旧档需要等待NPC境界提升更换神通功法）
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优化了主界面中字体和图标的清晰度
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在东石谷拍卖会中添加了化尘剑法
Bug修复：
- 修复了感悟界面中悟道经验超过150000万后会显示9亿的bug。
- 修复了神游太虚领悟时按esc会导致游戏就卡死的bug
- 修复了仓库的物品在新建人物后依然存在的bug
- 修复大地图支路草药采集旁白描述的妖兽境界和实际不符的bug
- 修复了突破前点击放弃bgm不会切换的bug
- 修复了论道中可能会出现无法点击选中论道牌的bug
- 修复了九转游身剑在灵气较多时会倒扣护罩和振剑的bug
- 修复了星辰神念体没有正确生效的bug
- 修复了听雨阁没有满足条件也可以进入的bug
- 修复了狂暴的剑灵无法触发的bug（老存档可以使用宵夜修改器将全局变量525改为1后就可以正常触发了）
- 修复了天生异瞳和病入膏肓没有正确生效的bug
- 修复了金虹剑派入门任务有概率无法正常完成的bug
- 修复了元婴期的冲虚会五层广微凝月功的bug
- 修复了离火门筑基后期有两个引火诀，还会天阶阵法的bug
- 修复了装备灭灵诀使用3次神通后点击领域会消耗倒计时但不产生效果的bug
- 修复了游戏中生僻字字体错误的问题（感谢mod作者Ventulus的游戏字体补全mod）
- 修复了龙族声望不足但是可以通过快速移动进入龙宫场景的bug
- 修复了各种文案错误和对话人物错误
今日碎碎念：
各种修bug的一天→ →
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