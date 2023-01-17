●新增

1.恭喜发财模式增加一个新的NPC送福白兔可以关闭角色的35%属性加成（大厅即可找到他）

●内容调整

1.70级套装词条对于45级技能的加成由15%提高到25%

2.天书真经及符文真解伤害加成由35%提高至50%

3.增强天眼神光伤害，增加特殊效果

4.修复诸葛巾是轻甲的问题

5.修复旋光撼天破技能等级错误的问题

6.修复万妖金丹掉落动画出错的问题

7.修复刘协皇气破无视伤害抵抗的问题，现在调整为神圣伤害

●人物调整

波斯王子

1.修复双刀失效的BUG

艾坤

1.【专属神赐】修复"篮球之神"无限释放都灌篮的问题

雷加尔

1.【专属神赐】"风暴抉择"现在需要学习一下

2.

诸葛孔明

1.【专属神赐】"张陵剑"修复防御系数有问题的BUG，修复没有必中的BUG

吴国太

1.【专属神赐】"国太之威"修复文本错误的问题

劲夫

1.【专属神赐】"叹为观止"现在改为必定命中

徐盛

1.【专属神赐】修复"界限突破"，昨天加红武代码写乱了，现在重新写了，导致伤害异常

2.【专属神赐】修复"盛必破之"，昨天加红武代码写乱了，现在重新写了，导致伤害异常

茉蕾

1.【专属神赐】"大宙灭世诀"魔法伤害系数提高2

赵云

1."龙魄击"真实伤害提高500，物理伤害系数提高4，整体再提升5%

刘备

1."三英合击"TP消耗由100降低至50

1.修复蜀国刘备部分人没有知兵光环的问题，回大厅就有了

金蝉子

1.【专属神赐】"万佛朝宗"改为必定命中，且伤害系数提高3

2."佛法无边"现在会让万佛朝宗额外打一掌

3.【专属神赐】"皆可成佛"增加额外效果保留能量值

沙和尚

1.【专属神赐】"卷帘击"再次释放的流沙乱舞伤害提高25%

2.【专属神赐】"流沙河"增加额外效果1-45级技能伤害+30%

3.修复"流沙护盾"释放的流沙乱舞不触发卷帘击的强化版流沙乱舞

4.【专属神赐】"琉璃盏"所有效果加成由30%提高至45%

布兰德瓦登

1.【专属神赐】"狂暴人马"增加额外效果1-45级技能伤害+25%

2.【专属神赐】修复"半人马狂奔"第二段伤害伤害错误的问题

碧池

1.【专属神赐】"清晰之风"删掉一行废代码，可能导致选了消失

智甚

1.【专属神赐】"怒目金刚"增加效果七星闪伤害提高30%

狗逍遥

1.【专属神赐】"上善若水"独特技能伤害+75%提高至85%