·现在当你处于背包界面中已死亡队友的页面时，依然可以对背包内物品进行操作，但是无法更改该队友已装备物品。

·一些操作上的文本提示，显示时间从两秒增加到了5秒

·修复bug：治疗职业队友会持续对已经死亡的其他队友进行治疗

·之前一些法术使用时如果你的鼠标指向了一个目标，会自动把施法地点修正为该目标的脚底坐标，现在暂时取消这个设定

·为了解决攻击动作卡手感的问题，不同武器的基础攻击速度再次更改：

单手剑： 1.2 -> 1.0

单手斧： 1.3 -> 1.1

匕首： 1.0 -> 0.85

单手锤： 1.35 -> 1.2

单手杖： 1.35 -> 1.2

魔杖： 1.15 -> 1.1

双手剑： 1.5 -> 1.2

双手斧： 1.6 -> 1.3

双手锤： 1.7 -> 1.35

双手杖： 1.7 -> 1.35

弓： 1.5 -> 1.2

·为了解决依赖攻击的职业前期太弱，体验差的问题，不同武器的基础伤害也增强了：

对于1级的各种武器，单手武器基本设置到了15DPS，双手武器基本是20DPS，其中魔杖和单手/双手杖略低一点。

这个改动使得角色初始的攻击伤害提高了约30%-60%（根据武器类型的不同），同时武器基础伤害的增强也会增强一些职业的技能。

·玩家和当前可以招募到的两个NPC的基础移动速度提升，300->330。

·现在挑战模式的前10波选项中不会再出现负面效果

·现在BOSS不会获得随机的强化词缀，你在挑战模式中选择的怪物增益词缀仍能作用于boss

·一个小改动，现在完成挑战后离开的传送门使用了另一个模型，看起来显眼一点

·现在一些区域类技能会考虑目标是否在视野范围内，如果不在有可能不会对其造成影响

·修复闪电链如果直接击杀一个目标会导致下一段闪电效果位置不正确的问题（闪电链依然没有做视野判定，这个该做的，虹光飞弹同理）

对词缀系统做了如下改动：

大部分多阶的词缀，更容易获取到高阶的效果了(之前不同等阶稀释了词缀池导致更难获取同类词缀的高级版本)

下调了一些高等级才能获取的词缀的获取等级，现在你能在更低物品等级的物品上获得它们

增加了为法术附加额外伤害的词缀，可以在戒指上获取

武器或法球上现在只会在六种伤害类型增强中获得其中一种

暂时移除了物品上能得到的伤害增强后缀，它们将更多的出现在天赋中（当天赋树整理之后）

·你的NPC队友现在可以正确的使用AOE类型技能，当怪物数量超过2个，他们就会使用

所以现在可以给老赵点上震波打击了，他会使用

·同时略微降低了震波打击的攻击速率

下一阶段主要工作：

·调整天赋树结构，使得天赋点对角色的增益更明显，增加一些对玩家开放的技能

·添加教学关，从一个洞中醒来引导玩家获取装备，天赋树，升级，并最终到达枢纽，同时老赵就可以直接获得了

这些改动会相对更慢一些，不知道春节之前这几天能不能完成。

如果还有富裕的时间我会粗略修改一下UI，现在的确实很难看。

欢迎爱好者加入我的群：748120827，便于交流和收到你们的意见。

20230117。0006