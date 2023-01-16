【主线完结】真相揭晓，正义终至

1、全新主线剧情

·全新主线任务，本作主线剧情完结

·开放等级上限至100级

·开放新城镇-浮图郡、荆蛮、河口镇，及配套支线任务、居民等

·开放新野区-荆西古道、魑魅湾、黑水域，及相关野区的新资源、派遣等

·开放第五大势力皇城司并开启镇魂塔

·开放墨匠坊晋升灵玉、宅邸可升级至最高级（150个可开垦地块）

·增加新情报副本-流沙之渊

·增加新情报副本-沙虫魔窟

·增加药铺郎中可以医治【小】【中】地形毒buff

·增加各级郎中出售丹药种类

·增加临东府-纺织作坊-添加出售金珠袍

·增加各城镇铁匠铺添加出售基础墟石和洗炼石

·增加门派木人桩【仙】击败后获得后续称号

·增加新套装装备

·增加避毒丹极，避寒丹极，避炎丹极

·新增2K（2560x1440）和4K（3840x2160）分辨率

2、内容调整

·提高灵兽乐园刷新稀有高级灵兽的概率（30%->60%）

·提升丹药【垣金散·极】【燕灵丹·极】【神目散·极】【灵机丸·极】的提升效果

·大幅加强灵纹兑换功法【妙手摘星指】和【采兰赠芍手】

·加强灵纹兑换物品【神帐·又回春】，回复效果50%->100%

·调整墟石词条提升逻辑，现在改为递增逻辑，高级墟石一定比低级提升的多

·大幅提升各大势力图鉴收集获得头衔属性

·提升装备开光提升的属性，原来是+1强化等级，现在修改为+5强化等级属性

·修改魂精获取方式，文成阁限量出售，增加皇城司-镇灵塔获取方式

·调整快速战斗动画时间

·调整使用道具，采集等通用动画时间

·优化不语破解阴风阵线索的获取提示

3、bug修复

·修复卫守套装效果错误问题

·修复无名清泉需求鱼竿错误问题

·修复林若雪功法夺灵咒buff效果错误，修改为降低30%/50%闪躲和攻速

·修复太阴矿石不额外概率获取墟石极的问题

·修复奎光阁灯谜某种情况下参加不了的问题

·修改吸血逻辑，残血时受到致死伤害这时候不再会吸血，然后造成不死了

·修复陈家村木人桩【极】不掉落头衔的问题

·修复昆州部分委托错误问题

·修复瑶月功法秘籍品质颜色错误问题

·修改部分商会任务提示地点错误问题

以上便是本次更新的全部内容，因受到疫情的影响，此次大版本更新比制作组预期推迟了近一个月的时间。不过幸好在过年前将本作的全部主线剧情完结，为即将到来的春节增添了一份节日氛围。此版本的部分内容尚有欠缺，制作组后续会陆续进行补充，但这些欠缺的内容并不影响当前的游戏体验。同时，后续还会陆续补充一些在记忆中曾出现过但尚有疑点的人物剧情，以支线的方式加入到游戏当中。在此，制作组感谢各位玩家这大半年来对《灵墟》的支持，我们会继续努力带来更加优质的内容，让《灵墟》更上一楼！同时，预祝各位玩家新年快乐，身体健康，阖家幸福！

《灵墟》制作组

2023年1月17日