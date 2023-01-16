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山门与幻境 update for 16 January 2023

1月16日V0.0.0.3更新公告

Share · View all patches · Build 10332224 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1、修复了更好使用道具时信息更新不及时的问题
2、优化了部分特性过多超框的问题
3、调整了重复发布事务逻辑，现在弟子接取了重复发布的事务会一直重复执行此事务
4、修复了出战弟子行为状态异常的问题，现在弟子出战会放下手中的事情专心迎战
5、修复了灵植生长异常的问题 - 你可以放心种田了
6、新增灵植详情界面自动施肥选项，每个灵田可独立设置是否自动施肥 - 你种田更轻松了
7、修复了读档后资源丢失的问题
8、调整家园建筑建造资源消耗
9、调整家园初级资源（树干、石块、粗铁）产出
10、优化家园新手引导流程
11、调整初始配置，会赠送一些加属性丹药
12、修复了部分建筑运行时不扣除体力或心境的效果
13、略微调整精英掉落奖励，降低部分精英难度
14、优化调整游商出售物品类型
15、优化调整各章节BOSS属性
16、新增10本全新功法，可在游商处获得
17、增加宗门加速暂停功能
18、增加宗门QE旋转镜头
19、修复了玩家在幻境战斗时弟子会正常重复历练
20、现在中途退出历练也会获得结算奖励，开放了战斗通关后解锁的历练地区
21、弟子生活日志内弟子姓名为空的异常
22、修复了重复任务的显示
23、增加幻境中快速穿戴装备，点击右键装备
24、修复3倍速下普攻不触发的问题
25、优化初始可以携带两个法宝
26、优化指派获得贡献度
27、因为幻境变迁，历练时家园的速度更慢了，弟子更长寿了 - 你可以放心历练了
28、优化了GPU占用的问题
29、新增战斗快捷键指引：
【F1】【F2】【F3】- 1倍速、1.5倍速和3倍速
【1】【2】【3】【4】- 出战弟子
【Z】 - 抽取律令
【F】 - 打开和关闭地图
【G】- 打开和关闭功法
【H】- 打开和关闭帮助界面
【I】 - 打开和关闭掉落道具界面
【V】- 打开和关闭视角跟随
【X】- 打开和关闭装备界面

Changed files in this update

Depot 1963041
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