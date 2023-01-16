1月16日V0.0.0.3更新公告

1、修复了更好使用道具时信息更新不及时的问题

2、优化了部分特性过多超框的问题

3、调整了重复发布事务逻辑，现在弟子接取了重复发布的事务会一直重复执行此事务

4、修复了出战弟子行为状态异常的问题，现在弟子出战会放下手中的事情专心迎战

5、修复了灵植生长异常的问题 - 你可以放心种田了

6、新增灵植详情界面自动施肥选项，每个灵田可独立设置是否自动施肥 - 你种田更轻松了

7、修复了读档后资源丢失的问题

8、调整家园建筑建造资源消耗

9、调整家园初级资源（树干、石块、粗铁）产出

10、优化家园新手引导流程

11、调整初始配置，会赠送一些加属性丹药

12、修复了部分建筑运行时不扣除体力或心境的效果

13、略微调整精英掉落奖励，降低部分精英难度

14、优化调整游商出售物品类型

15、优化调整各章节BOSS属性

16、新增10本全新功法，可在游商处获得

17、增加宗门加速暂停功能

18、增加宗门QE旋转镜头

19、修复了玩家在幻境战斗时弟子会正常重复历练

20、现在中途退出历练也会获得结算奖励，开放了战斗通关后解锁的历练地区

21、弟子生活日志内弟子姓名为空的异常

22、修复了重复任务的显示

23、增加幻境中快速穿戴装备，点击右键装备

24、修复3倍速下普攻不触发的问题

25、优化初始可以携带两个法宝

26、优化指派获得贡献度

27、因为幻境变迁，历练时家园的速度更慢了，弟子更长寿了 - 你可以放心历练了

28、优化了GPU占用的问题

29、新增战斗快捷键指引：

【F1】【F2】【F3】- 1倍速、1.5倍速和3倍速

【1】【2】【3】【4】- 出战弟子

【Z】 - 抽取律令

【F】 - 打开和关闭地图

【G】- 打开和关闭功法

【H】- 打开和关闭帮助界面

【I】 - 打开和关闭掉落道具界面

【V】- 打开和关闭视角跟随

【X】- 打开和关闭装备界面