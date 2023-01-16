1、修复了更好使用道具时信息更新不及时的问题
2、优化了部分特性过多超框的问题
3、调整了重复发布事务逻辑，现在弟子接取了重复发布的事务会一直重复执行此事务
4、修复了出战弟子行为状态异常的问题，现在弟子出战会放下手中的事情专心迎战
5、修复了灵植生长异常的问题 - 你可以放心种田了
6、新增灵植详情界面自动施肥选项，每个灵田可独立设置是否自动施肥 - 你种田更轻松了
7、修复了读档后资源丢失的问题
8、调整家园建筑建造资源消耗
9、调整家园初级资源（树干、石块、粗铁）产出
10、优化家园新手引导流程
11、调整初始配置，会赠送一些加属性丹药
12、修复了部分建筑运行时不扣除体力或心境的效果
13、略微调整精英掉落奖励，降低部分精英难度
14、优化调整游商出售物品类型
15、优化调整各章节BOSS属性
16、新增10本全新功法，可在游商处获得
17、增加宗门加速暂停功能
18、增加宗门QE旋转镜头
19、修复了玩家在幻境战斗时弟子会正常重复历练
20、现在中途退出历练也会获得结算奖励，开放了战斗通关后解锁的历练地区
21、弟子生活日志内弟子姓名为空的异常
22、修复了重复任务的显示
23、增加幻境中快速穿戴装备，点击右键装备
24、修复3倍速下普攻不触发的问题
25、优化初始可以携带两个法宝
26、优化指派获得贡献度
27、因为幻境变迁，历练时家园的速度更慢了，弟子更长寿了 - 你可以放心历练了
28、优化了GPU占用的问题
29、新增战斗快捷键指引：
【F1】【F2】【F3】- 1倍速、1.5倍速和3倍速
【1】【2】【3】【4】- 出战弟子
【Z】 - 抽取律令
【F】 - 打开和关闭地图
【G】- 打开和关闭功法
【H】- 打开和关闭帮助界面
【I】 - 打开和关闭掉落道具界面
【V】- 打开和关闭视角跟随
【X】- 打开和关闭装备界面
山门与幻境 update for 16 January 2023
1月16日V0.0.0.3更新公告
1、修复了更好使用道具时信息更新不及时的问题
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
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Changed files in this update