勇者任务调整：
* 剑士任务
原描述：累计击杀5只精英熊
改为：累计击杀2只精英熊
原描述：一局游戏中技巧属性达到70点
改为：一局游戏中技巧属性达到50点
原描述：对同一目标施加5种不同的异常状态
改为：对同一目标施加3种不同的异常状态
原描述：累计击杀30名易伤状态的敌方
改为：累计击杀20名易伤状态的敌方
原描述：一场战斗中的暴击次数达到40次
改为：一场战斗中的暴击次数达到20次
* 牧师任务
原描述：全队的自愈层数总达到50层
改为：全队的自愈层数总达到20层
原描述：累计受到100次魔法伤害
改为：累计受到50次魔法伤害
* 拳师任务
原描述：一回合内反击次数达到10次
改为：一回合内反击次数达到6次
原描述：场上同时存在5个【岩凸】
改为：场上同时存在3个【岩凸】
原描述：累计反击伤害达到3500
改为：累计反击伤害达到1000
原描述：一场战斗中连续格挡10次
改为：一场战斗中连续格挡7次
原描述：累计受到敌方反击次数到达500次
改为：累计受到敌方反击次数到达100次
* 法师任务
原描述：一回合内反击次数达到10次
改为：一回合内反击次数达到6次
原描述：累计击杀5只精英鸟
改为：累计击杀2只精英鸟
原描述：一回合内对异常状态的敌方造成10次战斗伤害
改为：一回合内对异常状态的敌方造成5次战斗伤害
原描述：累计艳火扩散达到200次
改为：累计艳火扩散达到100次
原描述：任意单位的燃烧层数达到55
改为：任意单位的燃烧层数达到20
原描述：单次暴击伤害达到2500点
改为：单次暴击伤害达到2000点
* 刺客任务
原描述：一场战斗中连续闪避15次
改为：一场战斗中连续闪避10次
* 弓手任务
原描述：累计伤害达到100000点
改为：累计伤害达到20000点
原描述：累计召唤物击杀250名敌人
改为：累计召唤物击杀100名敌人
* 重甲任务
原描述：累计使用震裂一击击杀25名敌方
改为：累计使用震裂一击击杀15名敌方
原描述：守护期间累计替友方承受50次伤害
改为：守护期间累计替友方承受30次伤害
原描述：累计破坏50个地形
改为：累计破坏30个地形
原描述：自身拥有自愈时，累计被暴击20次
改为：自身拥有自愈时，累计被暴击10次
原描述：在一场战斗中累计受到200点伤害
改为：在一场战斗中累计受到150点伤害
原描述：累计自身召唤物死亡250次
改为：累计自身召唤物死亡100次
* 骑士任务
原描述：累计击杀5名精英剑士
改为：累计击杀2名精英剑士
原描述：破坏4种祭坛
改为：破坏1次祭坛
原描述：一回合内破坏4个原始建筑物
改为：一场战斗内破坏所有原始建筑物
原描述：一回合内移动距离到达15格
改为：一回合内移动距离到达10格
原描述：累计利用圣骑之魂眩晕敌方50次
改为：累计使用冲锋眩晕敌方20次
原描述：通关时，力量与最大生命值相同
改为：力量与最大生命值相同
原描述：自身拥有护盾时累计受到100次治疗
改为：自身拥有护盾时累计受到50次治疗
BUG修复：
- 修复了噩梦纹章【百战不殆】的刷新不及时问题
- 修复了复活页面点击放弃后无法进入结算页面的BUG
- 修复了刺客天赋【暗影爆伤】超过最大层数的BUG
- 修复了暗影行者3级高阶技【暗夜游走】未能触发天赋【暗影之刃】的BUG
- 修复了格斗家使用【背摔】后不再显示受伤数字的BUG
- 修复了骑士使用【冲锋】后敌方位置不正确的BUG
其他：
- 第一章BOSS毒虫地图添加了【毒池】地形
- 略微降低了第三章BOSS将军/主教的力量/魔法
- 杂货店【戴安娜】处出售的【蓝色强化石】/【召唤卷轴】数量增加+1
- 生命池纹章【肌肉记忆】（紫）
原效果：
最大生命值的5%加成给力量，力量的10%加成给最大生命值（不可循环）
最大生命值的10%加成给力量，力量的20%加成给最大生命值（不可循环）
改为：
最大生命值的10%加成给力量，力量的20%加成给最大生命值（不可循环）
最大生命值的20%加成给力量，力量的30%加成给最大生命值（不可循环）
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