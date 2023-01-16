Hotfix(2023/01/16)

『更新內容』：

※系統：

1.修正【闖關模式(Beta)】開啟的房間沒有顯示在自訂房間列表的問題

2.修正角色圓環會顯示不正確的問題(像是會因為武器與部分地形而變形)

3.修正角色技能碰撞判定，讓技能會在正確的位置生成(ex:卡梅爾的方塊)

※【闖關模式(Beta)】相關：

§遊戲性相關：

1.提高整體瑪那碎片的獲取量。

2.修正覺醒值顯示，現在要在商店購買強化項目的【覺醒】後，才會正確開始累積覺醒值。

3.調整各個關卡背景音樂播放的時機點。

4.調整訊息提示「GO」的出現時機。

5.修正第一關第二波結束後，如果直接往右衝會跳過第三波通關的問題。

6.修正第二關通關時，無法往右側移動的問題。

7.修正30分鐘伺服器會自動關閉的問題。

§敵方相關：

1.些微降低整體敵方單位的生命值。

2.修正【小兵隊長】血條UI顯示異常的問題

3.調整【攻城兵】行為邏輯，現在會以防禦塔為主要目標

4.修正【攻城兵】特效消失的問題。

5.修正部分小兵會無敵而卡住的問題。

6.新增應急措施：假如小兵卡住一陣子，會自行死亡。

§隱藏彩蛋相關：

1.追加第一個彩蛋所召喚的支援NPC的招式語音。

2.放寬第二個彩蛋的可觸發時間。

3.強化隱藏BOSS的整體強度。