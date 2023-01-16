【2023/01/16 21:10 更新内容】

- 我们正在努力推进调优现有的不足和问题，再次感谢大家的反馈和建议。
1.调优了所有「快捷键」进入界面的返回体验
2.修正了「行医」名声数值逻辑错误问题
3.修正了「灵魂擂台」保存数据异常问题
4.修正了「自宅仓库」无法一键存入的问题
5.新增了「藏武书院」功法一键回收功能
6.优化了支线故事「五毒」中的交纳道具
7.修复了支线故事「星罗四象」中对话角色错误的问题
8.修复了支线故事「白猫寻踪」中完成故事地图标记不消失的问题
9.修复了地图「指路点」的交互问题
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1.调优了所有「快捷键」进入界面的返回体验
2.修正了「行医」名声数值逻辑错误问题
3.修正了「灵魂擂台」保存数据异常问题
4.修正了「自宅仓库」无法一键存入的问题
5.新增了「藏武书院」功法一键回收功能
6.优化了支线故事「五毒」中的交纳道具
7.修复了支线故事「星罗四象」中对话角色错误的问题
8.修复了支线故事「白猫寻踪」中完成故事地图标记不消失的问题
9.修复了地图「指路点」的交互问题
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