【2023/01/16 21:10 更新内容】

我们正在努力推进调优现有的不足和问题，再次感谢大家的反馈和建议。

1.调优了所有「快捷键」进入界面的返回体验

2.修正了「行医」名声数值逻辑错误问题

3.修正了「灵魂擂台」保存数据异常问题

4.修正了「自宅仓库」无法一键存入的问题

5.新增了「藏武书院」功法一键回收功能

6.优化了支线故事「五毒」中的交纳道具

7.修复了支线故事「星罗四象」中对话角色错误的问题

8.修复了支线故事「白猫寻踪」中完成故事地图标记不消失的问题

9.修复了地图「指路点」的交互问题