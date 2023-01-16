★新春送福
1.1层增加送福金兔，摸一下可以获得新春礼物
●新增
1.新增角色吴国太
2.增加成就及称号"十里坡剑神"需要不通关第一层，且击杀999只嘤嘤怪或者黄巾贼
3.70级新增掉落专属武器升级图纸及一些传奇专属武器
●bug修复
1.【通用神赐】修复"读书破万卷"描述问题
2.【通用神赐】修复"斗转星移"持续时间问题
3.修复缰绳：只因不能把篮球之神第二段伤害必中的问题
4.修复"群雄并起"描述错误的问题
5.修复亮银枪，决斗效果错误的问题，之前是比拼敏捷，现在改为物攻
6.修复荆州大营副本奖励错误的问题
7.修复装备:悍将技能描述错误问题
●调整
1.孟婆从20层调整至19层
1."恭喜发财"模式下战斗胜利后提示的文字更改为恭喜发财
●人物调整
刘备
1."三英合击"增加武器类型限制剑，TP消耗回调至100
茉蕾
1.【专属神赐】"大宙灭世诀"动画修复，且变为必定命中
赵云
1.修复"龙魄击"没有必定命中的问题
劲夫
1.【专属神赐】"叹为观止"更正技能等级
2.【专属神赐】修复"屈人之威"学到酒剑仙身上的问题
3.【专属神赐】"叹为观止"没有武器限制的问题
文鸯
1.【专属神赐】"膂力"额外增加效果，1-45级技能伤害+50%
金蝉子
1.【专属神赐】"万佛朝宗"技能说明现在更加详细了
诸葛孔明
1.【专属神赐】增加"张陵剑"技能
2.【专属神赐】增加"张陵秘法"技能
艾坤
1.【专属神赐】修复"篮球之神"不生效的问题
狗逍遥
1.【专属神赐】"剑神之道"由剑神诀伤害提高40%更改为独特技能伤害提高40%
碧池
1.【专属神赐】"静心之风"删除了一行废代码，似乎导致部分人该技能消失
再刷一把 PlayAgain update for 16 January 2023
1/16日 更新 新春送福！
★新春送福
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