1/16日 更新 新春送福！

★新春送福

1.1层增加送福金兔，摸一下可以获得新春礼物

●新增

1.新增角色吴国太

2.增加成就及称号"十里坡剑神"需要不通关第一层，且击杀999只嘤嘤怪或者黄巾贼

3.70级新增掉落专属武器升级图纸及一些传奇专属武器

●bug修复

1.【通用神赐】修复"读书破万卷"描述问题

2.【通用神赐】修复"斗转星移"持续时间问题

3.修复缰绳：只因不能把篮球之神第二段伤害必中的问题

4.修复"群雄并起"描述错误的问题

5.修复亮银枪，决斗效果错误的问题，之前是比拼敏捷，现在改为物攻

6.修复荆州大营副本奖励错误的问题

7.修复装备:悍将技能描述错误问题

●调整

1.孟婆从20层调整至19层

1."恭喜发财"模式下战斗胜利后提示的文字更改为恭喜发财

●人物调整

刘备

1."三英合击"增加武器类型限制剑，TP消耗回调至100

茉蕾

1.【专属神赐】"大宙灭世诀"动画修复，且变为必定命中

赵云

1.修复"龙魄击"没有必定命中的问题

劲夫

1.【专属神赐】"叹为观止"更正技能等级

2.【专属神赐】修复"屈人之威"学到酒剑仙身上的问题

3.【专属神赐】"叹为观止"没有武器限制的问题

文鸯

1.【专属神赐】"膂力"额外增加效果，1-45级技能伤害+50%

金蝉子

1.【专属神赐】"万佛朝宗"技能说明现在更加详细了

诸葛孔明

1.【专属神赐】增加"张陵剑"技能

2.【专属神赐】增加"张陵秘法"技能

艾坤

1.【专属神赐】修复"篮球之神"不生效的问题

狗逍遥

1.【专属神赐】"剑神之道"由剑神诀伤害提高40%更改为独特技能伤害提高40%

碧池

1.【专属神赐】"静心之风"删除了一行废代码，似乎导致部分人该技能消失