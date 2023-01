【依盖之书】 新一年的计划

For English or other languages players, sorry, we don't have manpower to translate articles at the moment, but we'll do it as soon as possible.

大家好,新的一年到来了,原本计划在忙完新年版本后再与大家沟通,讲述目前游戏的现状、规划和进展。由于发生春节福利的事,我不得不把这个件事提前了。

首先给所有的玩家说声抱歉,由于团队工作上的不成熟,造成了大家的误解。并且让事情发酵,让大家在节日中遇到了不开心的事情,但请相信这是个误会,是由于设计者个人经验不足、玩家误会、舆论发酵、运营跟进不及时多方面导致的。

我先在这里对争议进行澄清,并会在后面的说明中详细介绍后续游戏活动的设计思路

1.关于羽毛商店:

由于计算者的疏忽,导致部分物品的兑换价格比上期高,收到反馈后我们已经下调至于上期相同水准。

并不是有意提升价格,例如本期活动的SS卡的兑换价格实际比上期活动低,我们就将维持低价,同时可兑换数量也调整为与上期相同。

2.黑市肉干调整

由于工作人员的表述问题,一个是收集意见阶段的通知变成了更新说明。

黑市预计会做如下调整但出于接收意见阶段,欢迎玩家发表意见交流观点:

风干肉(10行动力)3可能会换成 熏肉(50行动力)1

黑市刷新价格规则会提升,前几次刷新价格不再变化,部分道具单次兑换数量(例如石头)上限会相应提升,三卡玩家会有古币的获得加成。

3.旧日掉落羽毛

本次新年活动旧日不再开启活动关卡掉落羽毛,是因为有新的活动玩法替代,羽毛收益远高于旧日玩法,且不消耗任何资源。

其一原因是希望给玩家提供新的内容玩法,并不打算清空玩家的行动力;其二是2月份的新活动玩法确定会大量消耗行动力,希望让玩家再继续屯点资源,可以更好地完成新的活动。

由于工作人员失误,原本的好意被误会成了恶意,这是我们的失职,深感抱歉。

4.关于礼包

新年礼包数量下降是因为设计者的经验不足,听到玩家的反馈后我们立即修复了,今后我们会在这方面考虑得更加慎重。

礼包中加入羽毛只是希望春节礼包的性价比更加充足,但因为前面的事情,反而凸显了“逼氪”的味道,团队已经在认真审视和总结,可能后续不会再采用这种方式了。

接下来我说说游戏现状、规划和进展:

更多的福利与活动玩法、让游戏更好玩、改善游戏平衡增加英雄的多样性、主线剧情、主角地位强化。

1. 更多的福利与活动玩法

未来的活动计划以资源消耗与新玩法相结合的方式推出,并规律变化。只要玩家注重囤货和参与,任何玩家都可以轻易拿完活动奖励。这方面我们会不断摸索和调试,让活动逐渐稳定、规律 、成熟。

继续提升三卡玩家的收益

优化每日签到奖励

增加免费福利发送和工会奖励设计

2. 提升游戏可玩性

目前游戏核心机制陷入了困境,《依盖》是一个多角色游戏,又有很多暗黑的机制,这个游戏在进行一场很大的创新,没有其他公司尝试过成功过,很多游戏大厂都不会遇到我们这样的挑战,比我们开发更加轻松。

作为设计者,我一直会问自己“难道只能让后面的英雄越来越强吗”“游戏战斗的乐趣在哪里呢”;90%的同行都没有我们的烦恼,尤其是大厂的,他们都会说“后面的更强就好了”“美术花更多钱就好了” “挂机游戏只要提供付费体验就可以了”“原神这样的才需要提供内容体验”“照顾好大佬就够了”。

但我不愿意,做为一个不想呆在大厂,希望做游戏的人,我希望《依盖》的游戏内容是有趣的,同时我也明白——我走的道路是孤独,并且回报可能很低,进展会很慢,做创新就要接受可能血本无归的的后果,被人嘲笑无能和愚蠢,但是….我想做….就是想做!

现在与大家交流下目前的打算,未来我们会强化关卡的机制和体验,增加策略性和战斗力,从而增加以下机制并进行牵扯极大的各种扩展。

例如:增加BOSS破防机制

游戏后期的BOSS将拥有不同弱点,英雄将被赋予一些攻击特性,对应的特性可以弱点造成攻击的额外效果;BOSS受到弱点攻击,会降低防御值,防御值为0后会造成BOSS破防;BOSS破防后会打断当前战斗逻辑陷入昏迷,此时对其造成的伤害会有高倍率的加成。(一段时间之后BOSS苏醒)

部分BOSS的弱点可能会有多个,也会产生一些与关卡机制的变化

例如:BOSS战斗会召唤护卫小怪,当小怪存活时,BOSS的弱点是锁定,必须消灭护卫才能起效;部分BOSS会随战斗随机变换弱点等等;

之后主角技能体系设计也会围绕这些进行重构和调整,我会另开篇幅介绍主角相关的设计。

这些内容可能都是微不足道的,但作为设计者的我需要夜以继日查找资料、发呆、起草设计、推翻设计重来,还需要消耗玩家抱怨“没有实质性内容‘’的焦虑,很抱歉我们没有足够的人力精力照顾方方面面。

加上疫情后,人员一直不稳定,所以对游戏运营的事情就产生了失误,导致了这次原本不应发生的冲突。一开始觉得莫名其妙,后面遇上了同样因为我们的失误而气恼来发泄情绪的玩家,委屈也变成了愤怒,冲突也就产生了。这是我们不够成熟的地方,还请各位原谅,冷静后既觉得后悔,也觉得需要反思,我们应该会淡出Q群一阵子,专心推进内容设计和开发。

关于主角

确定的内容:主角技能体系会重构,会推出天赋加点系统

讨论中的内容:

1.男主退出游戏舞台替换为女主(团队无法兼顾两个主角的相关美术资源、皮肤等等)

2.双职业天赋系统(类似恐怖黎明)

3.主角战斗机制

主角将拥有特殊能力点,暂时称之为AP值

主角释放技能需要消耗AP值,AP会自然恢复或来自于伙伴的特殊技能、必杀等等

主角技能在战斗中的作用:

加速BOSS进入破防状态:

部分技能拥有破防效果,可以在危机时刻或者你想要的时刻让BOSS更容易进入破防状态

增加输出收益

在BOSS破防时,投入大量AP造成足量伤害(BOSS到底时额外受到2-3倍的伤害)

因此主角是整个战斗节奏的平衡器,合理分配AP点的使用是战斗的关键。(当然我们也会逐渐推出完善更好自动决策功能的,挂机元素不会弱化)

提升主角战斗表现力

主角战斗中动作可能加入多段连击表现,甚至硬直或浮空效果(类似失落方舟,还在评估中) 主角可以更换部分外观模型

更换武器、头部等等外观

这是我目前对游戏关卡战斗和机制的设想,它可能有失败的、有成功的地方,但我的目标是让游戏更具游戏性,当初跳出大厂的时候我就告诉自己,哪怕尝试失败我也不会妥协。

平心而论,《依盖》确实是个氪金游戏。老实说,我需要它哺育我的梦想,毕竟团队无论是《依盖》的成长还是未来计划的游戏都离不开物质支持,但我会努力让大家越来越觉得物超所值。虽然我知道这条路很漫长,团队也很小,网易随便一个项目的测试团队都比我们整个团队人多。

总有玩家问我:“你们会不会跑路?”,我心里有些忧伤,想的是“我知道我会一直走下去,但其实你可能很难会陪我们很久”

对于所有玩过我们游戏的玩家,我都非常感谢你们,没你们的支持,我不能把任性坚持下去。

所以后面福利会有,剧情也会有,没用的S英雄也会逆袭,团队的年轻人也会成熟,但愿你们陪我们久一点。