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依盖之书 book of yog update for 16 January 2023

【依盖之书】 新一年的计划

Share · View all patches · Build 10330570 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

For English or other languages players, sorry, we don't have manpower to translate articles at the moment, but we'll do it as soon as possible.

大家好，新的一年到来了，原本计划在忙完新年版本后再与大家沟通，讲述目前游戏的现状、规划和进展。由于发生春节福利的事，我不得不把这个件事提前了。

首先给所有的玩家说声抱歉，由于团队工作上的不成熟，造成了大家的误解。并且让事情发酵，让大家在节日中遇到了不开心的事情，但请相信这是个误会，是由于设计者个人经验不足、玩家误会、舆论发酵、运营跟进不及时多方面导致的。

我先在这里对争议进行澄清，并会在后面的说明中详细介绍后续游戏活动的设计思路

1.关于羽毛商店：
由于计算者的疏忽，导致部分物品的兑换价格比上期高，收到反馈后我们已经下调至于上期相同水准。
并不是有意提升价格，例如本期活动的SS卡的兑换价格实际比上期活动低，我们就将维持低价，同时可兑换数量也调整为与上期相同。

2.黑市肉干调整
由于工作人员的表述问题，一个是收集意见阶段的通知变成了更新说明。
黑市预计会做如下调整但出于接收意见阶段，欢迎玩家发表意见交流观点：
风干肉(10行动力)3可能会换成 熏肉（50行动力）1
黑市刷新价格规则会提升，前几次刷新价格不再变化，部分道具单次兑换数量（例如石头）上限会相应提升，三卡玩家会有古币的获得加成。

3.旧日掉落羽毛
本次新年活动旧日不再开启活动关卡掉落羽毛，是因为有新的活动玩法替代，羽毛收益远高于旧日玩法，且不消耗任何资源。
其一原因是希望给玩家提供新的内容玩法，并不打算清空玩家的行动力；其二是2月份的新活动玩法确定会大量消耗行动力，希望让玩家再继续屯点资源，可以更好地完成新的活动。
由于工作人员失误，原本的好意被误会成了恶意，这是我们的失职，深感抱歉。

4.关于礼包
新年礼包数量下降是因为设计者的经验不足，听到玩家的反馈后我们立即修复了，今后我们会在这方面考虑得更加慎重。
礼包中加入羽毛只是希望春节礼包的性价比更加充足，但因为前面的事情，反而凸显了“逼氪”的味道，团队已经在认真审视和总结，可能后续不会再采用这种方式了。

接下来我说说游戏现状、规划和进展：
更多的福利与活动玩法、让游戏更好玩、改善游戏平衡增加英雄的多样性、主线剧情、主角地位强化。

1. 更多的福利与活动玩法
未来的活动计划以资源消耗与新玩法相结合的方式推出，并规律变化。只要玩家注重囤货和参与，任何玩家都可以轻易拿完活动奖励。这方面我们会不断摸索和调试，让活动逐渐稳定、规律 、成熟。
继续提升三卡玩家的收益
优化每日签到奖励
增加免费福利发送和工会奖励设计

2. 提升游戏可玩性
目前游戏核心机制陷入了困境，《依盖》是一个多角色游戏，又有很多暗黑的机制，这个游戏在进行一场很大的创新，没有其他公司尝试过成功过，很多游戏大厂都不会遇到我们这样的挑战，比我们开发更加轻松。

作为设计者，我一直会问自己“难道只能让后面的英雄越来越强吗”“游戏战斗的乐趣在哪里呢”；90%的同行都没有我们的烦恼，尤其是大厂的，他们都会说“后面的更强就好了”“美术花更多钱就好了” “挂机游戏只要提供付费体验就可以了”“原神这样的才需要提供内容体验”“照顾好大佬就够了”。

但我不愿意，做为一个不想呆在大厂，希望做游戏的人，我希望《依盖》的游戏内容是有趣的，同时我也明白——我走的道路是孤独，并且回报可能很低，进展会很慢，做创新就要接受可能血本无归的的后果，被人嘲笑无能和愚蠢，但是….我想做….就是想做！

现在与大家交流下目前的打算，未来我们会强化关卡的机制和体验，增加策略性和战斗力，从而增加以下机制并进行牵扯极大的各种扩展。

例如：增加BOSS破防机制
游戏后期的BOSS将拥有不同弱点，英雄将被赋予一些攻击特性，对应的特性可以弱点造成攻击的额外效果；BOSS受到弱点攻击，会降低防御值，防御值为0后会造成BOSS破防；BOSS破防后会打断当前战斗逻辑陷入昏迷，此时对其造成的伤害会有高倍率的加成。（一段时间之后BOSS苏醒）
部分BOSS的弱点可能会有多个，也会产生一些与关卡机制的变化
例如：BOSS战斗会召唤护卫小怪，当小怪存活时，BOSS的弱点是锁定，必须消灭护卫才能起效；部分BOSS会随战斗随机变换弱点等等；
之后主角技能体系设计也会围绕这些进行重构和调整，我会另开篇幅介绍主角相关的设计。

这些内容可能都是微不足道的，但作为设计者的我需要夜以继日查找资料、发呆、起草设计、推翻设计重来，还需要消耗玩家抱怨“没有实质性内容‘’的焦虑，很抱歉我们没有足够的人力精力照顾方方面面。
加上疫情后，人员一直不稳定，所以对游戏运营的事情就产生了失误，导致了这次原本不应发生的冲突。一开始觉得莫名其妙，后面遇上了同样因为我们的失误而气恼来发泄情绪的玩家，委屈也变成了愤怒，冲突也就产生了。这是我们不够成熟的地方，还请各位原谅，冷静后既觉得后悔，也觉得需要反思，我们应该会淡出Q群一阵子，专心推进内容设计和开发。

  1. 关于主角
    确定的内容：主角技能体系会重构，会推出天赋加点系统
    讨论中的内容：
    1.男主退出游戏舞台替换为女主（团队无法兼顾两个主角的相关美术资源、皮肤等等）

2.双职业天赋系统（类似恐怖黎明）

3.主角战斗机制
主角将拥有特殊能力点，暂时称之为AP值
主角释放技能需要消耗AP值，AP会自然恢复或来自于伙伴的特殊技能、必杀等等
主角技能在战斗中的作用：
加速BOSS进入破防状态：
部分技能拥有破防效果，可以在危机时刻或者你想要的时刻让BOSS更容易进入破防状态
增加输出收益
在BOSS破防时，投入大量AP造成足量伤害（BOSS到底时额外受到2-3倍的伤害）
因此主角是整个战斗节奏的平衡器，合理分配AP点的使用是战斗的关键。（当然我们也会逐渐推出完善更好自动决策功能的，挂机元素不会弱化）

  1. 提升主角战斗表现力
    主角战斗中动作可能加入多段连击表现，甚至硬直或浮空效果（类似失落方舟，还在评估中）

  2. 主角可以更换部分外观模型
    更换武器、头部等等外观

这是我目前对游戏关卡战斗和机制的设想，它可能有失败的、有成功的地方，但我的目标是让游戏更具游戏性，当初跳出大厂的时候我就告诉自己，哪怕尝试失败我也不会妥协。
平心而论，《依盖》确实是个氪金游戏。老实说，我需要它哺育我的梦想，毕竟团队无论是《依盖》的成长还是未来计划的游戏都离不开物质支持，但我会努力让大家越来越觉得物超所值。虽然我知道这条路很漫长，团队也很小，网易随便一个项目的测试团队都比我们整个团队人多。
总有玩家问我：“你们会不会跑路？”，我心里有些忧伤，想的是“我知道我会一直走下去，但其实你可能很难会陪我们很久”
对于所有玩过我们游戏的玩家，我都非常感谢你们，没你们的支持，我不能把任性坚持下去。
所以后面福利会有，剧情也会有，没用的S英雄也会逆袭，团队的年轻人也会成熟，但愿你们陪我们久一点。

Changed files in this update

依盖之书 Beta Test x64 Depot 1097435
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依盖之书 Development x64 Depot 1097436
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