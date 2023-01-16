【依盖之书】 新一年的计划

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大家好，新的一年到来了，原本计划在忙完新年版本后再与大家沟通，讲述目前游戏的现状、规划和进展。由于发生春节福利的事，我不得不把这个件事提前了。

首先给所有的玩家说声抱歉，由于团队工作上的不成熟，造成了大家的误解。并且让事情发酵，让大家在节日中遇到了不开心的事情，但请相信这是个误会，是由于设计者个人经验不足、玩家误会、舆论发酵、运营跟进不及时多方面导致的。

我先在这里对争议进行澄清，并会在后面的说明中详细介绍后续游戏活动的设计思路

1.关于羽毛商店：

由于计算者的疏忽，导致部分物品的兑换价格比上期高，收到反馈后我们已经下调至于上期相同水准。

并不是有意提升价格，例如本期活动的SS卡的兑换价格实际比上期活动低，我们就将维持低价，同时可兑换数量也调整为与上期相同。

2.黑市肉干调整

由于工作人员的表述问题，一个是收集意见阶段的通知变成了更新说明。

黑市预计会做如下调整但出于接收意见阶段，欢迎玩家发表意见交流观点：

风干肉(10行动力)3可能会换成 熏肉（50行动力）1

黑市刷新价格规则会提升，前几次刷新价格不再变化，部分道具单次兑换数量（例如石头）上限会相应提升，三卡玩家会有古币的获得加成。

3.旧日掉落羽毛

本次新年活动旧日不再开启活动关卡掉落羽毛，是因为有新的活动玩法替代，羽毛收益远高于旧日玩法，且不消耗任何资源。

其一原因是希望给玩家提供新的内容玩法，并不打算清空玩家的行动力；其二是2月份的新活动玩法确定会大量消耗行动力，希望让玩家再继续屯点资源，可以更好地完成新的活动。

由于工作人员失误，原本的好意被误会成了恶意，这是我们的失职，深感抱歉。

4.关于礼包

新年礼包数量下降是因为设计者的经验不足，听到玩家的反馈后我们立即修复了，今后我们会在这方面考虑得更加慎重。

礼包中加入羽毛只是希望春节礼包的性价比更加充足，但因为前面的事情，反而凸显了“逼氪”的味道，团队已经在认真审视和总结，可能后续不会再采用这种方式了。

接下来我说说游戏现状、规划和进展：

更多的福利与活动玩法、让游戏更好玩、改善游戏平衡增加英雄的多样性、主线剧情、主角地位强化。

1. 更多的福利与活动玩法

未来的活动计划以资源消耗与新玩法相结合的方式推出，并规律变化。只要玩家注重囤货和参与，任何玩家都可以轻易拿完活动奖励。这方面我们会不断摸索和调试，让活动逐渐稳定、规律 、成熟。

继续提升三卡玩家的收益

优化每日签到奖励

增加免费福利发送和工会奖励设计

2. 提升游戏可玩性

目前游戏核心机制陷入了困境，《依盖》是一个多角色游戏，又有很多暗黑的机制，这个游戏在进行一场很大的创新，没有其他公司尝试过成功过，很多游戏大厂都不会遇到我们这样的挑战，比我们开发更加轻松。

作为设计者，我一直会问自己“难道只能让后面的英雄越来越强吗”“游戏战斗的乐趣在哪里呢”；90%的同行都没有我们的烦恼，尤其是大厂的，他们都会说“后面的更强就好了”“美术花更多钱就好了” “挂机游戏只要提供付费体验就可以了”“原神这样的才需要提供内容体验”“照顾好大佬就够了”。

但我不愿意，做为一个不想呆在大厂，希望做游戏的人，我希望《依盖》的游戏内容是有趣的，同时我也明白——我走的道路是孤独，并且回报可能很低，进展会很慢，做创新就要接受可能血本无归的的后果，被人嘲笑无能和愚蠢，但是….我想做….就是想做！

现在与大家交流下目前的打算，未来我们会强化关卡的机制和体验，增加策略性和战斗力，从而增加以下机制并进行牵扯极大的各种扩展。

例如：增加BOSS破防机制

游戏后期的BOSS将拥有不同弱点，英雄将被赋予一些攻击特性，对应的特性可以弱点造成攻击的额外效果；BOSS受到弱点攻击，会降低防御值，防御值为0后会造成BOSS破防；BOSS破防后会打断当前战斗逻辑陷入昏迷，此时对其造成的伤害会有高倍率的加成。（一段时间之后BOSS苏醒）

部分BOSS的弱点可能会有多个，也会产生一些与关卡机制的变化

例如：BOSS战斗会召唤护卫小怪，当小怪存活时，BOSS的弱点是锁定，必须消灭护卫才能起效；部分BOSS会随战斗随机变换弱点等等；

之后主角技能体系设计也会围绕这些进行重构和调整，我会另开篇幅介绍主角相关的设计。

这些内容可能都是微不足道的，但作为设计者的我需要夜以继日查找资料、发呆、起草设计、推翻设计重来，还需要消耗玩家抱怨“没有实质性内容‘’的焦虑，很抱歉我们没有足够的人力精力照顾方方面面。

加上疫情后，人员一直不稳定，所以对游戏运营的事情就产生了失误，导致了这次原本不应发生的冲突。一开始觉得莫名其妙，后面遇上了同样因为我们的失误而气恼来发泄情绪的玩家，委屈也变成了愤怒，冲突也就产生了。这是我们不够成熟的地方，还请各位原谅，冷静后既觉得后悔，也觉得需要反思，我们应该会淡出Q群一阵子，专心推进内容设计和开发。

关于主角

确定的内容：主角技能体系会重构，会推出天赋加点系统

讨论中的内容：

1.男主退出游戏舞台替换为女主（团队无法兼顾两个主角的相关美术资源、皮肤等等）

2.双职业天赋系统（类似恐怖黎明）

3.主角战斗机制

主角将拥有特殊能力点，暂时称之为AP值

主角释放技能需要消耗AP值，AP会自然恢复或来自于伙伴的特殊技能、必杀等等

主角技能在战斗中的作用：

加速BOSS进入破防状态：

部分技能拥有破防效果，可以在危机时刻或者你想要的时刻让BOSS更容易进入破防状态

增加输出收益

在BOSS破防时，投入大量AP造成足量伤害（BOSS到底时额外受到2-3倍的伤害）

因此主角是整个战斗节奏的平衡器，合理分配AP点的使用是战斗的关键。（当然我们也会逐渐推出完善更好自动决策功能的，挂机元素不会弱化）

提升主角战斗表现力

主角战斗中动作可能加入多段连击表现，甚至硬直或浮空效果（类似失落方舟，还在评估中） 主角可以更换部分外观模型

更换武器、头部等等外观

这是我目前对游戏关卡战斗和机制的设想，它可能有失败的、有成功的地方，但我的目标是让游戏更具游戏性，当初跳出大厂的时候我就告诉自己，哪怕尝试失败我也不会妥协。

平心而论，《依盖》确实是个氪金游戏。老实说，我需要它哺育我的梦想，毕竟团队无论是《依盖》的成长还是未来计划的游戏都离不开物质支持，但我会努力让大家越来越觉得物超所值。虽然我知道这条路很漫长，团队也很小，网易随便一个项目的测试团队都比我们整个团队人多。

总有玩家问我：“你们会不会跑路？”，我心里有些忧伤，想的是“我知道我会一直走下去，但其实你可能很难会陪我们很久”

对于所有玩过我们游戏的玩家，我都非常感谢你们，没你们的支持，我不能把任性坚持下去。

所以后面福利会有，剧情也会有，没用的S英雄也会逆袭，团队的年轻人也会成熟，但愿你们陪我们久一点。