【2023/01/16 01:56 更新内容】

大家最关心的剧情故事及支线交互等相关问题，我们正在做积极推进，主线正在进行时间限制的更正，也会初步对故事剧本流程做出调整，争取在春节期间完成部分调优，让大家获得更好的游戏体验，再次感谢大家的不断反馈和建议。

「沙盒模式」的框架也在搭建中，争取能够让大家可以先更自由的进行功法的获取和养成修炼。

1.调优了2D地图的坐标问题，现在坐标会跟随光标位置实时刷新

2.新增了地图中的「指示点」功能，在2D地图中按X键就能在任意坐标位置新增「指示点」

3.修正了「江湖录」功法回收丢档问题，现在读取旧档可以拉取正确的功法及参悟回收

4.调优了商品购买默认数量为0的问题

5.调优了部分作恶标签不能接受服务，不能快速移动的问题

6.调优了藏武书院抄撰功法交互，现在会显示已回收功法的标识

7.调优了创作心力恢复过低的问题

8.新增了「邪剑」的获取途径，在「河间商户」等秘宝处可以反复掉落

9.修正了捏人存档的问题

10.修正了武功修炼偶会出现数值混乱问题

11.修正了自宅更换藏品问题

12.调优了部分角色交互文案

13.修正了帝文轩本来有情侣的问题