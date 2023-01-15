更新内容：

·四个基础职业的基础技能附魔已全部实装，手和脚部位的附魔1级世界掉落，头部3级世界掉落

·战士和哨兵技能的基础耗蓝降低

·信徒技能圣光冲击不能再对无法寻路的地方使用

·枢纽的楼梯处增加一个木桩

·略微上调了火球术的法术强度效用

·现在挑战房内比之前稍微明亮一点了

·暂时关闭所有自动寻找攻击目标的功能

（部分特殊技能还是需要如此，比如治疗术和某些暂未开放给玩家的技能）

（如果你点击到怪物模型或名称牌，还是会触发自动寻路）

·略微增大了近战攻击的距离(现在还会考虑角色自身的碰撞半径)

（这可能导致攻击动作的范围和实际击中的范围有点奇怪偏差，后续修改动画）

（单手攻击夹角还是90度，双手120度暂时未更改）

·现在物品出现在地面时，会一直显示名称。

（另一种我设想的方案是，自动显示名称5秒，之后还是会隐藏，需要按下ctrl才能看到名称板，这主要是为了避免后期地表物品太多造成名称显示遮挡其他视线。或者我后面增加一个选项来控制这部分，另外缩小高等阶物品的字体大小）

·暂时视线了一个简单的背包整理，只对物品类型进行了分类，还未进一步详细整理

（如果大家觉得有必要优先这个请提出）

预期下次更新内容

·boss不应该有随机获得强力词缀的可能，否则玩家很容易卡在boss关

·队友死亡时，操作背包不应该受限（当前如果选择到队友的面板，当队友死亡时也无法操作背包）

·缩短攻击动画的时长，暂不确定是否保留现在的攻击间隔

·不同部位装备的词缀优化，现在词缀太泛用了，没有明显体现出不同部位的功能，也导致一件物品上容易出现太多无用词缀，期望改动后可以使得一件多词缀的装备能更合适的加强角色。

当前的随机模式中玩家获得的正面增益明显不足，负面增益和怪物的增益效果太强,这个问题容我考虑几天怎么改。