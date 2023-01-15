20230116版本更新

1、重写贴符逻辑（老版本为是否贴到符咒只要按下贴符键符咒都会消失无论是否被打断 现在重写逻辑更改为如果没有贴到符咒 符咒依然还在手上 可以进行下一次贴符攻击 直至贴到相应的敌人为止）

2、增加丢弃符咒按键（在场景中有几率拾取坏掉或不灵的符咒 现在按G键即可丢弃背包中坏掉的符咒）

3、增强符咒玩法的娱乐性（当符咒贴在游尸身上在撕下来时 符咒依然在手上且可以继续贴其他游尸 当然如果你手上还有一张符咒时 则不可撕掉已经被降服游尸头上的符咒）

4、减小超度时无法移动问题

5、修复超度后小概率键盘鼠标失灵无法操控的问题