2023.01.15第七章版本更新

本次更新新增了第七章的所有内容，除此外，需要说明以下几点。

进入第七章游戏正式进入了中期，战斗的机制开始逐步完善，数值和物品获取也得到了进一步的调整，其中，必须说明以下几点更改：

1.暴击伤害：3倍→2倍（但新增了增加暴击伤害的物品、被动等在未来增加其上限）

2.瞬发：速度提升1000%→速度提升100%。

我们注意到在角色多动的情况下，若每一个回合选择一次瞬发技能，将会有非常imba的行为。瞬发的作用应是节省一回合的行动，因此速度提升100%即可。

3.严格限制多动物品、被动

我们发现多动对于游戏前期增加的上限过大，以致于拥有多动和没有拥有多动产生的差距太大，因此限制了多种多动的行为

4.优化敌人的状态显示（以往的状态有时会因为敌人身材太大而被挡住）

5.调整了各种强化的持续回合数，从5/4回合不等调整为4/3回合不等

6.调整命中率公式

以往的角色闪避当达到100%后，无论敌人命中率多高都是miss，现在已调整为减法公式

7.严格限制尻子玉

我们发现，当尻子玉太多后，角色的数值将会指数级的恐怖增长。以致于失去战斗的体验。因此调整了以往尻子玉的获取途径，无法获得太多尻子玉。

8.TP不再保留

我们发现TP保留对于角色的增幅太大且失去了TP技能的特色，因此取消了角色TP保留的机制，但新增了能够保留TP的被动和装备

9.增加了角色状态详情界面，现在可以在菜单的状态界面查看角色的详细数据了

10.其他若干优化

需要说明的是，以上调整是为了竭力平衡并提升玩家的战斗体验而设计，但是，很多旧档会保留各种技能、装备、角色数值等的遗留问题，以致于可能因角色数值碾压而无法体验到本次更新的内容。如果需要体验可能只能以新档进行，对此我深表歉意，也希望最终成熟的正式版能够尽快和大家见面。