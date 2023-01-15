1月15日版本V0.0.0.2更新公告

1、优化了战斗速度，现在提供1.5倍速和3倍速的选项；

2、修复高倍速普攻可能会卡住的问题；

3、修复了不能给召唤物使用回血律令的bug；

4、增加了一部分初始玄珠和五色石等资源，你不再卡手；

5、游商现在会大量出售高级建筑材料，去找玄珠吧；

6、加强了前期的攻击律令，现在大部分律令会获得一些主角攻击力加成了；

7、调整了前期渡劫的难度，并且在开局会赠送渡劫丹药了；

8、优化了第二关精英怪物的数值，你更容易了；

9、修复了幻境中会同时掉落精英卡和首领卡的问题，你不能再卡BUG了；

10、调整了一部分弟子历练事件，现在不会损失太多灵石了；

11、修复了研究科技减免资源后资源足够不能建造建筑的问题

12、降低了弟子渡劫突破的难度，你身板儿更硬了；

13、修复回复对师姐不生效的问题，你可以更好的保护她了；

14、修复部分伤害律令效果BUFF失效的问题；

15、优化部分BUFF的表述问题；

16、修复科技树解锁了增加厢房建造数没有效果的问题；

17、调整了家园建筑耐久度掉落数值和初始耐久度维持时间；

18、修复了建筑里多个弟子工作但效率产量不增加的问题；

19、调整部分资源初始数量；

20、调整诸天大殿弟子工作时研究科技的速率加成；

21、调整洞天建筑修建个数和人口上限；