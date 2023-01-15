v1.1.39 General Updates

Localization update and fix.

All Exhibits' flavor text has a raw translate now, we will polish them in the next versions.

1月12日 v1.1.39 综合优化更新

游戏性更新

「黑胶唱片」改为抽到状态牌时获得黑色法力。

「石油」改回以前的效果，黑色法力被消耗获得金钱，但是限制每场战斗生效2次。

「芍药」改为每场战斗生效2次，恢复数值不再改变。

「芍药」系的5个展品，在一次支付超过5点法力时，能正确的触发多次。

「鸦天狗的羽翼」稀有度从罕见改为普通。

「损坏的护符」显示错误修复。

「阴阳血印」升级后的生命流失从3点降低为1点。

「电磁脉冲装置」伤害提高了2点。

「占星」和「幻虹」系列的7张卡牌，不需要解锁便直接在收藏界面中显示。

河城荷取的伤害提高了1点。

哆来咪的护盾值从20/25/30提高到了30/40/50。

饭纲丸龙和西行寺幽幽子提高了20点生命值。

饭纲丸龙的符卡会提高她的火力，调整了她塞入卡牌序列的，现在更具威胁；「贿赂」的效果从50增加到80。

最终Boss的道具随机采用独立的随机种子，这意味着游戏开始时的种子唯一确定了她的道具顺序。（这个改动导致当前流程存档必须被舍弃）

演出表现更新

东风谷早苗Boss完全重做了演出。

「森罗结界」更新了护盾炸裂效果。

「电磁脉冲装置」制作了弹幕。

补齐了一些状态缺失的图标。