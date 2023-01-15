★兔年春节版本更新
●新模式
1.赛季模式下增加"恭喜发财"模式，该模式下人物额外拥有35%的属性加成，
物品掉落率，经验获取率，及金币掉落率+200%,开局随机获得3名不朽角色，
玩开局获得99张偷天换日卷及逆天改命卷，但是该模式下无法通关，无法获
得成就奖励及存档奖励。
●新增
1.搜寻人才增加提示搜索到谁
2.搜寻秘籍增加提示搜索到什么秘籍
3.搜寻马匹增加提示搜寻到什么马匹
4.20层增加NPC孟婆，可以购买孟婆汤，遗忘某个神赐技能然后重下学习
5.妖*三昧真火增加掉落一个腰带
6.徐盛新头像弄好了，已经获得过得人去衣柜对面NPC修复一下即可获取新头像
●bug修复
1.修复伺机待发，高阶能量运用法没有减少战技消耗的问题
2.修复杉达斯特,沙尘护手无视自然伤害的问题
3.修复朱雀法帽是轻甲的问题
●调整
1.22,24层出售神赐卷轴的NPC，由388灵魂分别改为了288不朽结晶及288不朽灵魂
2.大河剑意增加2段伤害
3.大宙破灭诀更改为随机攻击3次
4.滑稽弹物理攻击系数增加15
5.默认动画速度改为1倍速，需要加快在菜单更改
6.群雄现在可以随机出所有不朽角色，被BAN的以外
7.打神鞭特效调整为必定命中
●人物调整
小痔
1.【专属神赐】技能"痔疮传染"没有放到技能池的问题
司马懿
1.修复"自利"放技能时疯狂提示打的问题
2."自利"改为切换型技能可以切换回分摊伤害模式，也可以切换回死亡加伤
玛莎
1.【专属神赐】"初级技能精研"修复文本没有更新的问题
赵云
1."龙魄击"伤害提高15%，变为必定命中
2.【专属神赐】"御龙破敌"最终伤害10%提高至15%
3.【专属神赐】"一马当先"效果由物理攻击+25，敏捷+50提高至35,75
4.【专属神赐】"龙鸣"独立技能伤害+30%提高至35%
杰诺
1.修复"破血狂攻"眩晕后防御效果不生效的问题
小白龙
1.修复"真龙血脉"文本没更新的问题
龙马
1.【专属神赐】修复"传说中的剑豪"文本没更新的问题
克莉丝汀
1.优化"湮灭"技能动画速度
文鸯
1.修复"鸳鸯枪法"拿了神赐以后没第二段群伤的问题
陈
1.【专属神赐】修复"大醉侠"普通攻击替换的醉拳不再需要消耗真气酒
劲夫
1.【专属神赐】"怒从心起"名字更改为"蓄意轰拳"效果由暴击率+5%，战斗开始时回复35能量提高至15%，50
2.【专属神赐】"肱二头肌"名字改为"强手裂颅"效果由最终伤害+10%更改为独特技能伤害+45%，最终伤害+20%
3.【专属神赐】"你以为我是谁"效果由乌鸦坐飞机及怒火拳法伤害+15%提高至25%
4.【专属神赐】"飞机轰炸"技能更改为"叹为观止"，可以学习新技能叹为观止
5.【专属神赐】增加神赐技能"屈人之威"对人型生物额外造成20%的伤害，暴击伤害+20%
狗逍遥
1.【专属神赐】"莫名剑法"TP消耗由65降低至50
华佗
1.【专属神赐】"断肠草"新增效果回复x80%
周
1.【专属神赐】"爆杀"更改为"冷血动物"效果为开局为所有友方施加"冷血效果"
莉娜
1.修复"觉醒:莉娜"45级技能吃了125%伤害加成的问题，现在调整为35%
2.【专属神赐】"再来一颗"回调并增强，第二颗+1W真实伤害及10魔法攻击系数，20%回蓝调整为15
3.【专属神赐】"红莲业火"增加效果，所有独特技能伤害提高20%
4.【专属神赐】"无尽业火"增加效果，所有独特技能伤害提高20%
徐盛
1."江东铁壁"技能现在可以开启或者关闭了
STEAM更新 手机等审核
没好评的好兄弟好评一下
晚上8.30播播间回答问题1小时
再刷一把 PlayAgain update for 15 January 2023
1/15日 兔年春节版本更新！
★兔年春节版本更新
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