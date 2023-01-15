【2023/01/15 14:45 更新内容】

1.紧急修复了存储捏人和套路配招数据异常的问题

2.紧急修复了数据兼容性异常的问题

3.紧急修复了名气数据异常的问题

4.紧急修复了部分行为异常的问题

我们正在积极推进「主线故事」时间限制模式更改及对应剧本调整的开发，同时也在搭「沙盒模式」的框架。大家反馈的其它问题也在逐步优化，今天稍晚也会继续尝试更新例如UI交互、大地图交互的部分问题反馈的调优。

贰姐再次感谢大家持续的反馈和建议。