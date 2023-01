KAOS SURVIVAL BETA 2

New Map.

New places to explore.

More than 200 updates.

New ways for the game to orient itself on the map.

New sounds added to picking up items.

Added M4 reload sound.

New item drop.

Vehicle system in testing phase, still contains bugs be careful when driving.

