【2023/01/14 23:27 更新内容】

1.修正了关系互动中的一些逻辑错误

2.修正了「50-75评分」对实力低于自己的对手时一击制胜概率计算问题

3.调优了势力关系成长曲线

4.修复了作恶标签的一些逻辑错误问题

5.修正了李斡情侣对话文案错误的问题

6.修复了组队状态下无法进入城市的问题

7.优化了轶事奇闻「青城竹笋」中的对话文案

8.优化了轶事奇闻「青城飘香」中的对话文案