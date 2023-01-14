1/14日 大型更新

●新增

1.新增神魔格退回道具，使用后消除神化或者魔化（通关12层后，阿卡拉处出售）

2.增加战斗加速开关 默认1倍 菜单设置最高3倍（发现我不弄加速很多人自己开加速器，有的还收费，不如我直接加了，就是不知道卡不卡）

3.22层增加一个NPC，可额外购买3张专属神赐卷轴（每样三张）

4.增加两种通用神赐技能，拥有细胞变身属性，但不会变身，排斥细胞

5.25副本奖励增加拜神：弼马温，找弼马温卖马给你

6.增加快捷物品设定，在物品栏设定以后，使用快捷键就可以快速使用物品。PC按键为2，移动端虚拟键盘按OKEY即可。

7.伤害统计重新设计，以W计数，当到达亿就会以E计数

●bug修复

1.修复崛起文本没更新的问题

2.修复群雄并起文本没更新的问题

3.修复归真剑法只有小青吃到的问题，需要重新获取

4.修复弼马温处文本错误问题，需要的实际上是不朽碎片

5.修复玄铁重剑不是单手剑的问题

6.修复勇者之塔和凉州大营搜索人才有几率搜不到的问

7.修复西凉悍刀使用等级错误的问题

8.修复问天枪诀在魔法里面的问题

9.修复风暴抉择文本错误的问题

10.修复鬼斩动画效果

11.修复重装骑士腰带减伤无效的问题，需要新的

12.修复猛毒圆瓶附加DEBUFF几率错误的问题，需要新的

●调整

1.啮铁效果更改为可以使用所有类型武器

2.官印:御史大夫效果改为对全体敌人生效

3.幌金绳效果由10%提高至100%

4.半人马奔腾提高20物理攻击系数加成，TP消耗由100点降低至50点

5.盆领铁甲受到的所有伤害降低375提高至975

●人物调整

迪昂

1.【专属神赐】技能"上古意志"狂乱增伤提高至 45%，最终伤害加成提高至20%

荒天帝

1.修复"草字剑意"没有减少TP的问题，文本描述错误的问题（本身为必中）

2.修复"抱剑杀"文本描述错误问题

杰诺

1.【专属神赐】"主宰战场"增伤提高至50%,暴击效果提高至25%

2.【专属神赐】"强力压制"物理伤害由15%提高至25%

嫦娥

1.【专属神赐】修复"月读"会给队友加的问题，而不是敌人

碧池

1.【专属神赐】修复"静心之风"文本问题

大羿

1.修复"金乌矢"文本问题，降低敌人防御系数5

2."毁灭矢"提高敌人防御系数3

3.【专属神赐】"射日弓法"效果由物理及火焰伤害+15%，使用"弓弩"时伤害+15%提高至25%，25%

4.【专属神赐】"落日"效果由金乌矢伤害+35%，最终伤害+10%提高至45%，20%

刘备

1."三英合击"TP需求降低至50

华佗

1.【专属神赐】"强行续命"效果由单体免死一回合调整为群体免死一回合

2.专属神赐】修复"强行续命"只能在战斗中学习的BUG

茉蕾

1.【专属神赐】"超能术法"更改为"大宙灭世诀"

2.【专属神赐】"超能少女"额外增加独立技能伤害+40%的效果

3.【专属神赐】增加技能"宇宙秘力"

司马懿

1.修复第二段猛虎出匣没吃到觉醒加成的BUG

2."自利"效果由战斗开始时获得"自利"效果，友军会为你分担伤害，直到战斗结束更改为每有一个队友死亡，获得15%的最终伤害加成，至多45%

小痔

1.【专属神赐】"凛霜诀"效果更改为开局时所有友军1-45级技能伤害+20%，所有伤害变为必定命中，持续3回合

2.【专属神赐】增加"痔疮传染"技能，造成任何伤害会传染痔疮，是对方便秘，降低目标所有闪避率30%，敏捷-100，无法被驱散，持续5回合

3.【专属神赐】"史塔克血脉"技能更改为所有伤害转化为寒冰伤害，1-45级技能伤害提高45%，最终伤害提高30%

珍妮特

1."神明之舞"效果由3回合提高至5回合

露茜

1.【专属神赐】增加"风灵庇护"技能，战斗开始时为全体友方施加效果，受到的伤害降低1000

2.【专属神赐】增加"风之足"技能，战斗开始时为全体友方施加效果，敏捷+75

艾坤

1.第二次大灌篮不再扣蓝

文鸯

1.优化"鸳鸯枪法"，"鸳鸯双飞"的动画效果

2.【专属神赐】"鸳鸯诀"增加效果，鸳鸯枪法伤害加50%

智甚

1."七星闪"有物理命中更改为必定命中

2.修复"融会贯通"没有对七星闪第二段进行伤害加成的问题

小白龙

1.【专属神赐】"神龙血脉"技能，最终伤害+50%提高至75%

2.【专属神赐】"真龙血脉"技能，暴击伤害+50%提高至75%

3.【专属神赐】"龙啖"技能，魔法伤害系数提高3

小明

1.【专属神赐】"超凡入圣"所有效果由65%提升至75%

艾坤

1.【专属神赐】"鲲鹏血脉"更改为"唱跳RAP"，效果由所有伤害+25%，最终伤害+5%更改为魔法消耗降低15%，1-45级技能伤害+15%，最终伤害+15%

2.【专属神赐】增加"露出鸡脚"技能，敏捷+100

绿司机

1.【专属神赐】"老王心得"效果绿光普照伤害+25%更改为独特技能伤害+25%

2.【专属神赐】"原谅绿光"效果绿光普照伤害+20%更改为独特技能伤害+20%

3.【专属神赐】"盖绿帽"增加15%伤害浮动

布兰德瓦登

1.【专属神赐】"半人马狂奔"伤害加成由75%提高至125%

2.【专属神赐】"狂暴人马"效果由暴击率+10%，暴击伤害+20%提高至暴击率+25%，暴击伤害+25%

3.【专属神赐】"碎骨之力"增加效果1-45级技能伤害+20%

龙马

1.【专属神赐】"传说中的剑豪"效果更改为普通攻击释放一次强化版的双星十字斩

2.【专属神赐】"流心十字杀"效果由双星斩伤害+15%提高至25%

莉娜

1.【专属神赐】"再来一颗"不再增加额外伤害，回复蓝量由15%提高至20%

维利

1.【专属神赐】"修炼·每日挥拳万次"伤害增幅由50%提高至75%

2.【专属神赐】"修炼·打通经脉"效果由1-45级技能伤害+30%，所有伤害+30%，暴击伤害+15%提高至50%，50%，30%

玛莎

1.【专属神赐】"初级技能精研"效果由1-30级技能伤害+100%提高至125%

2.【专属神赐】"高级技能精研"效果由40-45级技能伤害+100%提高至125%