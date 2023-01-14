BUG 小人喝酒需求太高，不仅消耗大量酒，而且经常喝酒，耽误本职工作，导致生产效率低下
优化：有归属于钓鱼码头的渔民，优先执行钓鱼任务，有空时，才去捉螃蟹
优化：渔民受教育后，每次钓鱼渔获翻倍（效率提高），且额外+1（产量提高）
将致谢窗口改小，避免在分辨率较小的电脑屏幕上，关闭按钮超出屏幕，导致无法关闭
引导：提示建了兵营，就会有怪物和强盗袭击
BUG 小人退伍后，武器一直在身上，没及时归还
优化：小人退伍后，身上的物品归还的军营
BUG 召唤的图腾兵应免疫寒冷，不应该被冻僵
优化：被怪物攻击，或敌人袭击，显示通知
优化：未建兵营前，不要出蜗牛
领地：种田与征战 update for 14 January 2023
体验优化和BUG修复
BUG 小人喝酒需求太高，不仅消耗大量酒，而且经常喝酒，耽误本职工作，导致生产效率低下
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