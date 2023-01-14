【子夜之章 1.9.4新年版本更新】

经过长时间的摸鱼，银阼叔叔攒够了一些更新内容，今天向大家汇报一下。

PS：子夜之章也将在近期参与每年一度的RPGMAKER FESTIVAL活动，欢迎来玩ːcleancakeː。

本次更新如下：

1.对第四章剧情整体进行调整，修改了艾博丽的懒政行为，但一定程度上对第四章的脉络进行了破坏；

2.面对审查时杰丝不会被休假的选项为：否是是否否是否是否；

3.对思统相关的剧情进行了处理，删除了部分毫无意义的宏大叙事；

4.任务栏增加引导任务“调查探索”系列，大概是用来理清思路的（侦探解谜游戏石锤）；

5.画廊增加各角色单张立绘图，通关玩家可以新开二周目全部解锁（每张图的背景对应了正作的一些故事，和游戏中角色的情节没有必然关联）

6.对诸多地区进行细节的调整和装修，增加了设定上的合理性。

7.对阿伦、德兰卡等人物的剧情线进行了小幅度修改

8.增加了成为魔法使的一些场景（但是还并没有对魔法使入选要求进行更改）

9.主楼的狗狗最后会被清洁工收养，别再拿枪突突狗狗了

10.技术上依旧没能接入STEAM界面

11.修复若干BUG

再之后，虽然本体不会有大规模更新，但是可能会拿出整一些花活，敬请期待。