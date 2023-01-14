【2023/01/14 13:08 更新内容】

1.修正了「武功修炼」的前置功法条件问题
2.修正了「武功进修」中的部分反馈错误
3.调优了部分「功法」的修炼条件
4.修复了支线故事「奇珍异味」中目标文案描述错误的问题
5.修复了「问诊」中文案错误的问题
6.修复了「初入江湖」中文案描述的问题
7.修复了「指南」中部分文案描述的问题
感谢大家的反馈和建议，我们正在努力对游戏进行优化和修正，「数据读取」问题将在稍晚的第2次更新中修复。
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1.修正了「武功修炼」的前置功法条件问题
2.修正了「武功进修」中的部分反馈错误
3.调优了部分「功法」的修炼条件
4.修复了支线故事「奇珍异味」中目标文案描述错误的问题
5.修复了「问诊」中文案错误的问题
6.修复了「初入江湖」中文案描述的问题
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