新增：

* 新增碎片用途

可以用碎片刷新更好的开局奖励



可以在神秘商人【虞】买到更好的道具



* 新增进入游戏时的roading页面



勇者任务调整：

* 剑士任务：

原描述：累计击杀挑战任务【逃亡时刻】里的守卫4次

改为：击杀挑战任务【逃亡时刻】里的守卫1次

原描述：使用暴风击杀BOSS恶龙2次

改为：使用暴风击杀BOSS毒虫2次

原描述：累计击杀50个任意祭坛

改为：给与BOSS将军最后一击

* 牧师任务：

原描述：不阵亡通关3次

改为：不阵亡通关1次

原描述：给与BOSS主教最后一击3次

改为：给与BOSS主教最后一击1次

原描述：出售50瓶【恢复药剂】

改为：累计使用【灵力灌注】20次

* 拳师任务：

原描述：使用10次【护盾之心】

改为：使用5次【护盾之心】

原描述：同时挑衅8名敌方

改为：同时挑衅6名敌方

原描述：投掷建筑物击杀BOSS石头人2次

改为：投掷建筑物击杀BOSS石头人1次

原描述：累计投掷友方的距离达到150格

改为：携带【建筑学】成功投掷友方

* 法师任务：

原描述：拥有岩浆地形时击杀BOSS恶龙2次

改为：拥有岩浆地形时击杀BOSS恶龙1次

* 刺客任务：

原描述：携带BOSS毒虫通关2次

改为：携带BOSS毒虫通关1次

原描述：场上同时存在8名中毒的单位

改为：场上同时存在6名中毒的单位

* 弓手任务：

原描述：召唤物击杀不同的3种BOSS

改为：召唤物击杀任意BOSS

* 重甲任务：

原描述：累计从未鉴定道具中获得10个【护盾之心】

改为：累计从未鉴定道具中获得3个【护盾之心】

原描述：携带BOSS石头人通关2次

改为：携带BOSS石头人通关1次

* 骑士任务：

原描述：累计使用冲锋击杀20名敌方

改为：累计使用冲锋击杀10名敌方

原描述：同时击杀2名敌方

改为：累计使用圣骑之魂治疗量达500点

原描述：同时为8名友方进行治疗

改为：同时为6名我方进行治疗

原描述：累计利用圣骑之魂眩晕敌方100次

改为：累计利用圣骑之魂眩晕敌方50次

原描述：单回合内，与友方对同一目标造成伤害25次

改为：单回合内，与友方对同一目标造成伤害20次

难度调整：

第二章、第三章的所有敌方除双抗外，其他属性值有所提升

纹章调整：

* 防守池【锥刺】（蓝）

原效果：

受到的战斗伤害-2，但所有地形效果不再生效

受到的战斗伤害-3，但所有地形效果不再生效

受到的战斗伤害-4，但所有地形效果不再生效

改为：

受到的战斗伤害-2，但所有地形效果不再生效

受到的战斗伤害-4，但所有地形效果不再生效

受到的战斗伤害-6，但所有地形效果不再生效

* 防守池【腹背受敌】（蓝）

原效果：

自身周围格有2名敌方时，力量/魔法+2

自身周围格有2名敌方时，力量/魔法+4

自身周围格有2名敌方时，力量/魔法+6

改为：

自身周围格每有1名敌方时，力量/魔法+1

自身周围格每有1名敌方时，力量/魔法+2

自身周围格每有1名敌方时，力量/魔法+3

* 魔法池【法术增加】（蓝）

原效果：

拥有护盾时，魔法+2

拥有护盾时，魔法+3

拥有护盾时，魔法+5

改为：

拥有护盾时，魔法+3

拥有护盾时，魔法+5

拥有护盾时，魔法+7

* 生命池【召唤师】（橙）

原效果：每当召唤时，自身全属性的50%转移给召唤物，且自身死亡时召唤物依旧存在

改为：自身召唤物会额外拥有自身60%基础属性值（非战斗中），且死亡时召唤物依旧存在

其他调整：

* 异常效果【中毒】【燃烧】添加上限层数：99*

第三章BOSS的祭坛处于无敌状态时召唤物不会再攻击它了**

BUG修复：