新增：
* 新增碎片用途
-
可以用碎片刷新更好的开局奖励
-
可以在神秘商人【虞】买到更好的道具
* 新增进入游戏时的roading页面
勇者任务调整：
* 剑士任务：
原描述：累计击杀挑战任务【逃亡时刻】里的守卫4次
改为：击杀挑战任务【逃亡时刻】里的守卫1次
原描述：使用暴风击杀BOSS恶龙2次
改为：使用暴风击杀BOSS毒虫2次
原描述：累计击杀50个任意祭坛
改为：给与BOSS将军最后一击
* 牧师任务：
原描述：不阵亡通关3次
改为：不阵亡通关1次
原描述：给与BOSS主教最后一击3次
改为：给与BOSS主教最后一击1次
原描述：出售50瓶【恢复药剂】
改为：累计使用【灵力灌注】20次
* 拳师任务：
原描述：使用10次【护盾之心】
改为：使用5次【护盾之心】
原描述：同时挑衅8名敌方
改为：同时挑衅6名敌方
原描述：投掷建筑物击杀BOSS石头人2次
改为：投掷建筑物击杀BOSS石头人1次
原描述：累计投掷友方的距离达到150格
改为：携带【建筑学】成功投掷友方
* 法师任务：
原描述：拥有岩浆地形时击杀BOSS恶龙2次
改为：拥有岩浆地形时击杀BOSS恶龙1次
* 刺客任务：
原描述：携带BOSS毒虫通关2次
改为：携带BOSS毒虫通关1次
原描述：场上同时存在8名中毒的单位
改为：场上同时存在6名中毒的单位
* 弓手任务：
原描述：召唤物击杀不同的3种BOSS
改为：召唤物击杀任意BOSS
* 重甲任务：
原描述：累计从未鉴定道具中获得10个【护盾之心】
改为：累计从未鉴定道具中获得3个【护盾之心】
原描述：携带BOSS石头人通关2次
改为：携带BOSS石头人通关1次
* 骑士任务：
原描述：累计使用冲锋击杀20名敌方
改为：累计使用冲锋击杀10名敌方
原描述：同时击杀2名敌方
改为：累计使用圣骑之魂治疗量达500点
原描述：同时为8名友方进行治疗
改为：同时为6名我方进行治疗
原描述：累计利用圣骑之魂眩晕敌方100次
改为：累计利用圣骑之魂眩晕敌方50次
原描述：单回合内，与友方对同一目标造成伤害25次
改为：单回合内，与友方对同一目标造成伤害20次
难度调整：
- 第二章、第三章的所有敌方除双抗外，其他属性值有所提升
纹章调整：
* 防守池【锥刺】（蓝）
原效果：
受到的战斗伤害-2，但所有地形效果不再生效
受到的战斗伤害-3，但所有地形效果不再生效
受到的战斗伤害-4，但所有地形效果不再生效
改为：
受到的战斗伤害-2，但所有地形效果不再生效
受到的战斗伤害-4，但所有地形效果不再生效
受到的战斗伤害-6，但所有地形效果不再生效
* 防守池【腹背受敌】（蓝）
原效果：
自身周围格有2名敌方时，力量/魔法+2
自身周围格有2名敌方时，力量/魔法+4
自身周围格有2名敌方时，力量/魔法+6
改为：
自身周围格每有1名敌方时，力量/魔法+1
自身周围格每有1名敌方时，力量/魔法+2
自身周围格每有1名敌方时，力量/魔法+3
* 魔法池【法术增加】（蓝）
原效果：
拥有护盾时，魔法+2
拥有护盾时，魔法+3
拥有护盾时，魔法+5
改为：
拥有护盾时，魔法+3
拥有护盾时，魔法+5
拥有护盾时，魔法+7
* 生命池【召唤师】（橙）
原效果：每当召唤时，自身全属性的50%转移给召唤物，且自身死亡时召唤物依旧存在
改为：自身召唤物会额外拥有自身60%基础属性值（非战斗中），且死亡时召唤物依旧存在
其他调整：
* 异常效果【中毒】【燃烧】添加上限层数：99*
第三章BOSS的祭坛处于无敌状态时召唤物不会再攻击它了**
BUG修复：
- 修复了弓手天赋【地形共享】无法触发纹章【自然之力】的BUG
（现在起所有相关地形的纹章都会享受【地形共享】，影响纹章包括：【劈落】【自然之力】【掩护射击】）
- 修复了同时造成两种真实伤害时伤害数字叠在一起的BUG
Changed files in this update