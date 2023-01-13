【2023/01/14 00:19 更新内容】

1.优化了角色属性提升曲线问题
2.优化了「捏人界面」指引
3.修正了「处决」概率的问题
4.修正了「争斗」中属性成长的问题
5.修正了「大地图」视觉模糊的问题
6.修复了门派挑战「衡山派」中无法交纳物品的问题
7.优化了「藏武擂台」中「白鹤谷」「飞蝎坞」「嵩山派」「全真教」的战斗获胜条件
8.修复了主线故事「宝剑现世」中无法获得美食菜谱的问题
9.修复了「临海居」管家外出寻宝造成卡死的问题
10.修复了管家外出寻宝「飞书令」时间显示错误的问题
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1.优化了角色属性提升曲线问题
2.优化了「捏人界面」指引
3.修正了「处决」概率的问题
4.修正了「争斗」中属性成长的问题
5.修正了「大地图」视觉模糊的问题
6.修复了门派挑战「衡山派」中无法交纳物品的问题
7.优化了「藏武擂台」中「白鹤谷」「飞蝎坞」「嵩山派」「全真教」的战斗获胜条件
8.修复了主线故事「宝剑现世」中无法获得美食菜谱的问题
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