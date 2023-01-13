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江湖十一 update for 13 January 2023

【2023/01/14 00:19 更新内容】

Share · View all patches · Build 10317252 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1.优化了角色属性提升曲线问题

2.优化了「捏人界面」指引

3.修正了「处决」概率的问题

4.修正了「争斗」中属性成长的问题

5.修正了「大地图」视觉模糊的问题

6.修复了门派挑战「衡山派」中无法交纳物品的问题

7.优化了「藏武擂台」中「白鹤谷」「飞蝎坞」「嵩山派」「全真教」的战斗获胜条件

8.修复了主线故事「宝剑现世」中无法获得美食菜谱的问题

9.修复了「临海居」管家外出寻宝造成卡死的问题

10.修复了管家外出寻宝「飞书令」时间显示错误的问题

Changed files in this update

Depot 1816571
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