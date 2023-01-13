20230113版本更新

1、增加手电筒光源可移动效果（目前可以根据鼠标自由移动手电筒照射光源增大黑暗地区的可见视野）

2、增加可拾取物品名称

3、肾上腺素（直接注射可以增加体力饥饿各200%生命值100%且能治愈感染）目前已经可以拾取放进背包（背包内使用功效是增加体力饥血量值各100%且能治疗尸毒感染也可拾取后给女巫食用增加饥饿值200%）

4、修复僵尸BOSS进入轩辕饭店后被电风扇板凳卡住无法行动的问题

5、删除场景中多余的错误摆放（做法台边上的啤酒瓶堆）