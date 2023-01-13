各位道友，我们于今日下午16:45分-18:00进行的临时维护已经完成，大家现在可以登陆游戏了，维护补偿和维护内容如下：

临时维护补偿：

（绑定的）补天丹20个

（绑定的）淹死的鱼888条

更新内容：

修复夺萃异常的问题：因大量新功法的加入，影响了夺萃对“额外伤害”的吸血（主要影响了装备玄元、太乙、周天、刑天的道友，这也是为什么只有部分道友说夺萃有问题的原因）；如后续还有相关问题请及时在社区发帖联系我们，感谢大家 维护掉落：少部分玩家报告掉落异常，官方在测试一下午没发现异常的情况下重新生成了数值掉落表（从未动过）做替换更新试试

（以上：我们可能会有bug，但不绝会有暗改！遇见问题请及时社区联系我们解决） 优化复活冷却时间为2秒 修复部分玩家不能登录的问题 修复个别玩家购买不成功的问题 修复仙风云体玩法中不显示法宝的问题 修复地仙界-戮血魔尊最后阶段的护盾不消失的问题 降低一半地仙界-黑面天尊的伤害抵消效果（跟乌龟一样） 修复功法羁绊里主功法槽为野外功法时，功体槽能装配流派传承功法效果的bug 修复达摩益气经功体效果无效的问题 修复大玄天章佩戴玉版天书无效果的问题 修复地仙-黑面天尊打完没扣除地仙界灵气的问题 修复炼体武器tips中需要传承错误显示为剑修传承的问题 优化炼体武器的名称显示和凡人期拳套区分 修复聚海商会、词条吸取里部分词条不可选择的问题 修复背包与部分界面使用不顺畅的问题 修复太上无极剑没有伤害的问题 修复法宝神通界面中，确认选择神通后，该神通有概率显示不正确的问题 优化法宝神通、法宝重铸操作中消耗装备时，不会显示已上锁的装备 在任务描述与任务详情页中添加汲魂蕴体珠任务开孔规则的提醒

（注：各位道友功法上线后需要重新装配一次功体功法）

最后，我们准备去睡觉啦；祝各位道友周末修仙之旅愉快！

欢迎随时社区发帖电话我们起床哦哈哈哈哈