1.修复鸳鸯枪法不消耗TP的问题，应该是二段不耗TP，搞错了
2.修复生命回流判断技能错误的问题
3.修复强效治愈文本错误问题
4.修复神战魔纹最终伤害少了的问题
5.修复金光覆印文本错误问题
6.嫦娥，珍妮特技能改为场外可复活
7.修复暴力佛法对部分技能不生效的问题，并修复文本错误问题
8.酒神咒增加等级描述文本
9.修复嫦娥月读技能描述错误的问题，增加无法被驱散效果
10.削弱张让的宝贝生命值，BOSS机制延长回合
11.修复炎龙焚天技能书描述错误的问题
12.渡劫不再降低等级
13.增加和氏璧及传世*和氏璧掉落率
14.幸运女神套整体掉落率翻倍
15.这一棒叫你灰飞烟灭效果由1000%暴击率调整为100%暴击伤害
16.修复旋光撼天破没有武器限制的问题
17.大闹天宫增加等级描述文本
18.修复封神榜有几率封自己的问题
19.修复降龙伏虎枪在魔法里面的BUG
20.赵云神赐技能龙鸣最终伤害有5%提高到15%，天翔之龙增加20%最终伤害
21.赵云龙魄击增加10TP回复
22.花木兰天崩击增加15TP回复
23.荒天帝草字剑意的草灭剑诀效果更改为战技消耗降低20%
24.荒天帝以身为种最终伤害有10%上调至15%
25.重做荒无剑诀
26.荒无宝术的荒无剑诀能量值减少由50%降低至25%
27.增加终极神赐技能，大罗剑胎（荒天帝），魔雷无双（魔雷老人），武动乾坤（吕布）
28.吕布神鬼印记效果由1回合提高至3回合，人中吕布暴击伤害由5%提高至15%
29.修复酒神咒没有给自己增加酒神BUFF的问题
30.闪电十五连鞭需要次数由3次降低至2次
31.修复司马懿需要乱世碎片才能神魔化的bUG
32.神化技能剑仙传承加入莫名剑法加成
33.蜀国崛起技能增加5%所有伤害
34.群雄的群雄并起技能由1%再行动提高至2%
35.修复邢道荣摧城拔寨，无双落星没吃到等级技能加成的问题，修复但求一败独加成异常的问题，整体是提升，不要慌
36.新增角色徐盛
37.修复神明之舞没有3回合结束的问题
38.碧池增加静心之风专属技能，开局时可让友军伤害变为必中
39.降低十常侍整体属性
40.提高魔雷老人专属技能效果
41.赛季模式下增加底层福利，通关10层之前所有掉落率提高25%
42.加强神赐技能飞雪神剑诀
43.修复召唤小青后会把不朽碎片清0的问题
44.提高顾应剑法伤害
45.修复傀儡娃娃卡死问题，傀儡娃娃攻击跟更改为观望
46.悬壶济世BUFF图标改成和技能图标一样
47.啮铁状态加成改为5回合，最终伤害及暴击伤害由5%提高至10%
再刷一把 PlayAgain update for 13 January 2023
1/13 大型优化更新
1.修复鸳鸯枪法不消耗TP的问题，应该是二段不耗TP，搞错了
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