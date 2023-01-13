1/13 大型优化更新

1.修复鸳鸯枪法不消耗TP的问题，应该是二段不耗TP，搞错了

2.修复生命回流判断技能错误的问题

3.修复强效治愈文本错误问题

4.修复神战魔纹最终伤害少了的问题

5.修复金光覆印文本错误问题

6.嫦娥，珍妮特技能改为场外可复活

7.修复暴力佛法对部分技能不生效的问题，并修复文本错误问题

8.酒神咒增加等级描述文本

9.修复嫦娥月读技能描述错误的问题，增加无法被驱散效果

10.削弱张让的宝贝生命值，BOSS机制延长回合

11.修复炎龙焚天技能书描述错误的问题

12.渡劫不再降低等级

13.增加和氏璧及传世*和氏璧掉落率

14.幸运女神套整体掉落率翻倍

15.这一棒叫你灰飞烟灭效果由1000%暴击率调整为100%暴击伤害

16.修复旋光撼天破没有武器限制的问题

17.大闹天宫增加等级描述文本

18.修复封神榜有几率封自己的问题

19.修复降龙伏虎枪在魔法里面的BUG

20.赵云神赐技能龙鸣最终伤害有5%提高到15%，天翔之龙增加20%最终伤害

21.赵云龙魄击增加10TP回复

22.花木兰天崩击增加15TP回复

23.荒天帝草字剑意的草灭剑诀效果更改为战技消耗降低20%

24.荒天帝以身为种最终伤害有10%上调至15%

25.重做荒无剑诀

26.荒无宝术的荒无剑诀能量值减少由50%降低至25%

27.增加终极神赐技能，大罗剑胎（荒天帝），魔雷无双（魔雷老人），武动乾坤（吕布）

28.吕布神鬼印记效果由1回合提高至3回合，人中吕布暴击伤害由5%提高至15%

29.修复酒神咒没有给自己增加酒神BUFF的问题

30.闪电十五连鞭需要次数由3次降低至2次

31.修复司马懿需要乱世碎片才能神魔化的bUG

32.神化技能剑仙传承加入莫名剑法加成

33.蜀国崛起技能增加5%所有伤害

34.群雄的群雄并起技能由1%再行动提高至2%

35.修复邢道荣摧城拔寨，无双落星没吃到等级技能加成的问题，修复但求一败独加成异常的问题，整体是提升，不要慌

36.新增角色徐盛

37.修复神明之舞没有3回合结束的问题

38.碧池增加静心之风专属技能，开局时可让友军伤害变为必中

39.降低十常侍整体属性

40.提高魔雷老人专属技能效果

41.赛季模式下增加底层福利，通关10层之前所有掉落率提高25%

42.加强神赐技能飞雪神剑诀

43.修复召唤小青后会把不朽碎片清0的问题

44.提高顾应剑法伤害

45.修复傀儡娃娃卡死问题，傀儡娃娃攻击跟更改为观望

46.悬壶济世BUFF图标改成和技能图标一样

47.啮铁状态加成改为5回合，最终伤害及暴击伤害由5%提高至10%