1月13号临时维护公告

各位道友，我们将于今日下午16:45分-18:00分进行全服维护，修复今日更新带来的一些bug，万分抱歉给大家的带来的不变，我们会持续努力，加油做好！维护补偿如下：

临时维护补偿：

（绑定的）补天丹20个

（绑定的）淹死的鱼888条

更新内容：

修复夺萃异常的问题 修复部分玩家不能登录的问题 修复个别玩家购买不成功的问题 修复仙风云体玩法中不显示法宝的问题 修复地仙界-戮血魔尊最后阶段的护盾不消失的问题 降低地仙界-黑面天尊得伤害抵消效果 修复功法羁绊里主功法槽为野外功法时，功体槽能装配流派传承功法效果的bug 修复达摩益气经功体效果无效的问题 修复大玄天章佩戴玉版天书无效果的问题 修复地仙-黑面天尊打完没扣除地仙界灵气的问题 修复炼体武器tips中需要传承错误显示为剑修传承的问题 优化炼体武器的名称显示和凡人期拳套区分 修复聚海商会、词条吸取里部分词条不可选择的问题 修复背包与部分界面使用不顺畅的问题 修复太上无极剑没有伤害的问题 修复法宝神通界面中，确认选择神通后，该神通有概率显示不正确的问题 优化法宝神通、法宝重铸操作中消耗装备时，不会显示已上锁的装备 在任务描述与任务详情页中添加汲魂蕴体珠任务开孔规则的提醒

（注：各位道友功法上线后需要重新装配一次功体功法）