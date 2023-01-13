- 开放了大乘境界
- 增加了天元城禁忌之地，里居封印者上古妖皇，击杀它们可以获得极为稀有的上古兽血
- 优化了战斗中boss血条展示，增加了战斗中锁定目标提示信息
- 修复了某些地图不掉落初级功法的问题
- 开放了自定义炼丹温度范围展示
- 法宝祭炼材料修为为大于当前品阶即可使用，法宝祭炼需要材料修改为3个
- 优化了索取和偷窃行为机制
- 优化代码，降低了战斗中的性能消耗
- 修复了npc委托丹药任务无法提交的问题
- 修复了覆盖存档显示最后登录时间不正确的问题
- 优化了经脉界面的展示
- 修复炼丹成功后，显示炼丹师等级不正确的问题
- 为妖王，妖皇类型怪物增加特性：受到定身，晕眩，沉默，魅惑，嘲讽，睡眠，减速buff影响持续时间减少50%，妖皇将免疫斩杀
- 修复某些情况下，索取物品后不能离开的问题
- 修复了再某些特殊情况下，角色衣服显示不正常的问题
- 优化了秘境灯光，增强氛围
- 优化了男性角色的模型，修复了无法更新肤色的问题
轮回修仙路 update for 13 January 2023
1月13号更新公告
Patchnotes via Steam Community
Changed depots in closedbeta branch