觅长生1.0版本正式发布！

正式版啦！

在这次更新后，稳定版本同步更新了渡劫飞升，游戏的主要流程已经完成，我们曾经在抢先体验问答中吹过的牛也已经全部达成啦，现在的觅长生，应该能够配得上“可以玩的修仙小说”这个口号了。

就像在测试版本更新公告的碎碎念中说的那样，转到正式版后我们还会继续保持更新。

在接下去到春节前的一周里，受时间所限，更新可能会以优化和bug修复为主。

待春节回归后，我们会开始向目前的游戏架构内填充剧情，同步更新的还有各种配套的内容和优化。不过整体的更新频率应该会低于抢鲜体验时期（毕竟填剧情是真的快不起来啊）。

至于将来的开发计划，比起在觅长生这一代的基础上接着去做额外的地图、卖卖dlc之类的，我们更希望将我们这个小工作室有限的精力投入到制作更有创意、更好玩的内容上，可惜很多想法都很难在我们目前的底层上实现，或者实现起来成本过高（都怪当年的我们太菜了）。而且这一代的开发工具甚至还是unity2018。（望天

所以应该新建下一个文件夹了~

那下一代的觅长生会是个怎么样的游戏，现在的我们也不知道，但一定是会个更好玩的游戏（大概

最后要感谢在这3年1个月又17天中一直支持着我们到现在的玩家们。

是你们买下游戏的支持让我们渡过了最艰难的时间；是你们积极地测试和建议，让觅长生逐渐完善；是你们制作的mod让觅长生的游戏世界变得更丰富；是你们分享的攻略让更多的玩家能轻松地享受游戏；也是你们在不遗余力地直播，视频，宣传，安利，让我们这个默默无名的小工作室制作的游戏变得让更多人知晓。

谢谢你们！你们真的是世界上最好的玩家！

那么让我们下个更新公告再见！

觅长生制作组-玉髓工作室

2023年1月13日

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对了，补一个碎碎念：

有很多道友在taptap上发现了一款叫觅仙途的手机游戏，在这里澄清一下这个真的不是盗版，而是觅长生的手机移植计划，12月拿到版号的那个觅仙途也是我们。不过现在看着这个版号我们的状态大概是不知所措（？）。

因为长时间没有拿到版号，所以在一年多前战斗ui大改的时候我们就基本放弃治疗，后续的开发完全没考虑过手机端的事情，再加上早年一片混乱的ui框架，移植难度略高。

而且版号申请时使用的还是20年上半年版本的内容，和现在觅长生完全不是一个东西了啊喂。现在还不知道上线的时候是不是要重新审核，能不能审核通过。（望天

总之接下来就先看程序小伙伴的努力吧。

啊还有，正式版发布了，我们也将开始一个持续2周的春节折扣活动，折扣幅度还是惯例的10%，当折扣结束的时候，觅长生的售价也会随之涨到58元。

嗯，就是这样~（溜