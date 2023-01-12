20230112版本更新

1、增加任务物品栏

2、修改接任务点女巫非实体形态

3、增加主线任务女巫到达义庄后可以对话的效果

4、增加到达义庄后的女巫可治愈感染尸毒的技能效果（除首次治疗外CD为每300-500秒可再次治疗尸毒感染一次）

5、增加到达义庄后的女巫饥饿值（现在你必须去找食物来给她食用 当饥饿值为零时女巫将永久死亡）

6、增加多种UI提示

7、删除场景中的已知的错误摆放

8、增加小卖部少量饮品的固定刷新点（啤酒矿泉水等大体力恢复道具依然专属还在饭店内）

9、增加首个可放入背包的物品-蜂蜜罐头（功效是增加体力与饥饿各30%也可拾取后给女巫食用）

开发者想说：

1、因为目前只有一人制作，希望大家多多包容与理解，很多功能将逐步完善。

2、背包系统正在进行初步测试与完善，后续将增加更多可拾取装入背包的物品。

3、目前正在规划轩辕古镇的新BOSS狐妖（狐狸精），目前已经筹备当中（虽然目前差评无数回本无望，但我还是希望我的作品能一直走下去直至完美为止）

4、将军神墓目前正在紧张开发中，接近尾声时我将提前放出与大家见面。

5、很多人都在嘲讽我这游戏怎么怎么的，有的甚至还人生攻击起来，或许游戏质量与体验不如人意，但有什么问题大家都可以提出来，我会完善，光一味的嘲讽，没实际意义的嘲讽我想真没必要，因为对此游戏的热爱我才会去搞开发，上来看见国人开发就喷，我这价格都拉到底了也喷，为什么就不能给独立游戏开发者们一个机会呢？

6、最后祝大家游戏愉快！