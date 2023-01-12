调整：

* 胜利/失败机制调整

现在起勇者与敌方同时死亡时，算作战斗胜利

* 复活机制调整

在之前的版本中，最后名勇者死亡 后，即使背包中有复活卷轴也无法使用，这明显是不合理的

现在起最后一名勇者死亡 后会自动弹出复活页面了! (如果你有复活卷轴的话)

* 提高了挑战房间【逃亡时刻】的难度

为两位守卫者添加了血脉: [单数列 (伪) ]、[双数列 (伪) ]

* 剑土专属任务调整

任务11 (奖励: 3天赋点)

原描述:单次暴风连击数达到20次

改为:单次暴风连击数达到15次

* 第二章BOSS主教的技能【心灵控制】不会再使勇者改变阵营了(不会再攻击自己人了，而是随机行动)

* 为了更加直观，第二章BOSS主教/教军祭坛的无敌罩子颜色与地面格子颜色统一

* 第二章BOSS主教/教军飞上屋顶的动画改为更加平滑的瞬移

* 略微降低第一章BOSS龙/虫的双抗， 略微提升HP

* 大幅降低第三章BOSS主教的防守，略微提升HP

* 大幅降低第三章BOSS将军的磨抗，略微提升HP

BUG修复：

* 修复了增益效果【荆棘】遇到敌方的反击不生效的BUG

* 修复了增益效果【荆棘】描述上的层数错误，最高层数: 10

* 修复了通用天赋【纹章增强】强化纹章后数值显示不正确的BUG