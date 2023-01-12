调整：
* 胜利/失败机制调整
现在起勇者与敌方同时死亡时，算作战斗胜利
* 复活机制调整
在之前的版本中，最后名勇者死亡 后，即使背包中有复活卷轴也无法使用，这明显是不合理的
现在起最后一名勇者死亡 后会自动弹出复活页面了! (如果你有复活卷轴的话)
* 提高了挑战房间【逃亡时刻】的难度
为两位守卫者添加了血脉: [单数列 (伪) ]、[双数列 (伪) ]
* 剑土专属任务调整
任务11 (奖励: 3天赋点)
原描述:单次暴风连击数达到20次
改为:单次暴风连击数达到15次
* 第二章BOSS主教的技能【心灵控制】不会再使勇者改变阵营了(不会再攻击自己人了，而是随机行动)
* 为了更加直观，第二章BOSS主教/教军祭坛的无敌罩子颜色与地面格子颜色统一
* 第二章BOSS主教/教军飞上屋顶的动画改为更加平滑的瞬移
* 略微降低第一章BOSS龙/虫的双抗， 略微提升HP
* 大幅降低第三章BOSS主教的防守，略微提升HP
* 大幅降低第三章BOSS将军的磨抗，略微提升HP
BUG修复：
* 修复了增益效果【荆棘】遇到敌方的反击不生效的BUG
* 修复了增益效果【荆棘】描述上的层数错误，最高层数: 10
* 修复了通用天赋【纹章增强】强化纹章后数值显示不正确的BUG
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