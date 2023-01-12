v1.1.38 Final Boss Update

1月12日 v1.1.38 最终Boss更新

新增灵梦卡牌「不散宴席」。

「封魔阵」升级后伤害提高1点。

「净身仪式」未升级格挡提高1点。

「住吉三神」升级改为降低费用1。

「追踪符」额外效果的触发条件改为拥有暂得火力。

「弹幕对决」升级后不再减少费用，而是提高3点护盾和反射。

博丽灵梦Boss在Lunatic难度下，一次召唤两个阴阳玉。

雾雨魔理沙Boss在Lunatic难度下，虹星喷射不再额外多添加一张「日光」，施放符卡前不会蓄力一回合。

最终Boss相关更新

以下内容为最终Boss的游戏性更新，因为长度较长，故不设置防剧透黑条。

目前她总共具有8个道具：

「巨大的单片剪刀」

「前端很长的茶壶」

「迸发光芒的长弓」

「金字塔形状的积木」

「镶有宝石的手套」

「长翅膀的钥匙」

「装饰浮夸的金杯」

「印着星星的玻璃球」

在战斗开始时，她获得第一个道具；她行动的第一回合获得第二道具，之后每三个回合获得一个道具。（1/4/7/10....etc)

在这次更新前：

开始时获得「巨大的单片剪刀」。

在第1/4回合，以随机的顺序获得「前端很长的茶壶」和「迸发光芒的长弓」。

在第7回合，获得「金字塔形状的积木」。

在第10/13回合，随机从「镶有宝石的手套」、「长翅膀的钥匙」、「装饰浮夸的金杯」中获取两个。

最终获得「印着星星的玻璃球」（第16回合）。

在这次更新后：

开始时获得「巨大的单片剪刀」。

接下来的5次行动，从6个道具中随机获得，每一个道具都有被允许的最早出现时机：

第1回合：「前端很长的茶壶」、「装饰浮夸的金杯」

第4回合：「迸发光芒的长弓」、「金字塔形状的积木」

第7回合：「长翅膀的钥匙」、「镶有宝石的手套」

最终获得「印着星星的玻璃球」（第16回合）。