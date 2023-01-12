1.修复冰月斩描述错误问题

2.修复震地动天元素属性错误的问题

3.修复炎爪舞杀元素属性错误问题

4.修复怒冰斩元素属性错误问题

5.九天玄女套装（3）效果改为光环效果

6.修复强效治愈符文效果错误的问题

7.修复侠义履文本错误的问题

8.修复了敌人不会吸取魔力的BUG

9.修复单刀赴会第二段必中加成错误的问题

10.修复接着奏乐接着舞在羁绊里的问题

11.加强符石组合推进器

12.修复霸道连环击加成无效的BUG

13.修复刘备残魂，张飞残魂没有血条的BUG

14.修复悍将护手描述错误的问题

15.修复无双落星技能命中类型为魔法的BUG

16.超凡入圣所有效果由50%提高至65%

17.迪昂上古战意给错了，给成之前的三阶技能，现已修正

18.修复鼎文杖成长属性错误的问题

19.修复鸳鸯枪法第二段会消耗TP的问题

20.修复魔化技能魔王后裔没有加100敏捷的问题