2023年1月12日 更新说明

<color=#0000FF>【更新说明】</color>
1.开局勾选名将事件，一统天下后会有[高光回顾]。
2.保存传家宝[不再需要完成伟业]这个条件，但要等到一统天下，且不能开启内置修改器，其他设定未变。
3.剧情模式无法选择传家宝，也无法保存传家宝。
4.武将信息列表增加五维属性和的显示。
5.优化军需处的购买操作便利性。
6.优化其他细节，修复已知Bug。
交流QQ群：789031001
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2.保存传家宝[不再需要完成伟业]这个条件，但要等到一统天下，且不能开启内置修改器，其他设定未变。
3.剧情模式无法选择传家宝，也无法保存传家宝。
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