2.4.0版本上线，第八赛季群雄割据开启！

一、第八赛季剧本——群雄割据

版本新玩法介绍：

1.新赛季各位主公将随机分配到曹、孙、刘三股势力中

2.新赛季城池将重置，地图势力重新划分

3.新增马匹血脉觉醒，玩家可通过对马匹血脉进行提纯获得更强力的加成

4.新增七灯唤星玩法，从马场右下角功能按钮进入，可参与七灯唤星游戏

5.新增宝物镶嵌玩法，玩家可以给宝物镶嵌宝石，不同的宝石加成效果不同，可大幅度提升部队实力

6.新增万里长城玩法，玩家参与万里长城的建造可以获得宝石

7.新增春节大活动玩法，今年新春不一样，有新武将、有新皮肤、还有超级多的福利可以领取

8.新增武将： 诸葛亮、刘备、赵云、陆逊、袁绍

9.新增兵法： 枝附叶连·极、乾坤一掷·极、应敌于先·极、火油攻势

10.新增宝物： 八阵图、雌雄双股剑

二、功能优化

1.大幅度提升七赛季结算奖励，七赛季结算抽奖中可以获得强力极兵法

2.优化卸下的熔炼装备出现在其他装备强化界面的情况

3.替换部分130武将记忆副本中的红将解锁条件，其他武将的记忆副本解锁难度下调

三、问题修复

1.修复门客升级界面极小概率出现的点击或长按门客经验道具无效的问题

2.修复极小概率出现的使用强化过的士兵装备作为材料会出先错误提示的问题

3.修复回收所图纸分解后未即时刷新预览显示的问题

4.修复在极少情况下出现的点击攻占的军团领地信息城防值进度条异常的问题

5.修复特殊情况下极少部分马匹词条的加成数值显示为0的问题

6.修复查看占领的军团领地进度条显示异常的问题