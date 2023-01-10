1月10日更新：新天赋系统&新勇者

各位勇书的玩家，好久不见，我们杨康了！

重大更新来了！

以下是本次更新内容：

新增：

* 新增第8位勇者：骑士，以及进阶职业：圣骑士

勇者介绍：“骑士始终扮演着守护者的身份，既能冲锋陷阵，又可以借助其强大的增益治疗友方。”

* 原天赋页面的“勇者天赋”全部删除，制作了新的专属天赋页面，同时加入了每个勇者的专属任务（完成任务可以解锁神器/纹章、获得天赋点）

8名勇者，总计新增任务120个，新增天赋94个

* 原天赋页面中的通用天赋也有些许新增/删除

【招募令】改为：招募时排除1个勇者（2级）

（原招募刷新功能将常驻）

【长生】改为：勇者每次升级后生命值+1

新增【纹章增强】：纹章强化时增加属性

新增【神秘之地】：通过神秘房间后，【虞】出现的概率提升

删除力量/魔法精通

技能调整：

* 圣职者高阶技【圣灵之力】调整：

原效果：

为我方单位选择一种强化：造成的伤害+30%并获得2自愈/受到的伤害-30%并获得2自愈（持续2回合）

为我方单位选择一种强化：造成的伤害+40%并获得3自愈/受到的伤害-40%并获得3自愈（持续2回合）

为我方单位选择一种强化：造成的伤害+50%并获得1攻势4自愈/受到的伤害-50%并获得1不染4自愈（持续2回合）

改为：

为我方单位选择一种强化：造成的伤害+30%并获得1连击/受到的伤害-30%并获得3自愈（持续2回合）

为我方单位选择一种强化：造成的伤害+40%并获得2连击/受到的伤害-40%并获得5自愈（持续2回合）

为我方单位选择一种强化：造成的伤害+50%并获得3连击/受到的伤害-50%并获得7自愈（持续2回合）

* 刺客基础技【毒刃】调整：

原效果：

对一名敌方进行2次50%伤害毒刃打击，每次命中后附带3层中毒

对一名敌方进行2次60%伤害毒刃打击，每次命中后附带5层中毒

对一名敌方进行3次80%伤害毒刃打击，每次命中后附带7层中毒

改为：

对一名敌方进行2次50%伤害毒刃打击，每次命中后附带3层中毒

对一名敌方进行2次60%伤害毒刃打击，每次命中后附带4层中毒

对一名敌方进行3次80%伤害毒刃打击，每次命中后附带5层中毒

* 暗影行者高阶技【暗夜游走】调整：

原效果：

进入暗影形态，闪避率提升20%，暴击率/暴击伤害提升30%，生命值减少时会退出暗影形态

进入暗影形态，闪避率提升20%，暴击率/暴击伤害提升50%，生命值减少时会退出暗影形态

进入暗影形态，闪避率提升20%，所有伤害必定暴击且暴击伤害提升100%，生命值减少时会退出暗影形态

改为：

进入暗影形态，闪避率提升20%，每当看破/对决时，额外对攻击范围内的随机一名敌方进行一次50%伤害的追击，生命值减少时会退出暗影形态

进入暗影形态，闪避率提升25%，每当看破/对决时，额外对攻击范围内的随机一名敌方进行一次100%伤害的追击，生命值减少时会退出暗影形态

进入暗影形态，闪避率提升30%，每当看破/对决时，额外对攻击范围内的所有敌方进行一次100%伤害的aoe追击，生命值减少时会退出暗影形态

* 元素师高阶技【艳火】调整：

原效果：

释放火球对一名敌方造成150%的伤害并燃烧，若目标被击杀，火球会向直线方向扩散

释放火球对一名敌方造成180%的伤害并燃烧，若目标被击杀，火球会向直线方向扩散，伤害递增30%

释放火球对一名敌方造成220%的伤害并燃烧，若目标被击杀，火球会向周围方向扩散，伤害递增50%

改为：

释放火球对一名敌方造成150%的伤害并燃烧，若目标被击杀，火球会向直线方向扩散

释放火球对一名敌方造成180%的伤害并燃烧，若目标被击杀，火球会向直线方向扩散，伤害递增30%

释放火球对一名敌方造成200%的伤害并燃烧，若目标被击杀，火球会向直线方向扩散，伤害递增50%

难度调整：

* 提高精英怪难度，所有精英怪物增加了其专属血脉



* 提高BOSS难度，原本只有打到热度12才有的BOSS特殊机制，现在调整成所有难度通用

* 重做了第三章BOSS，将军/主教现在是一种双子BOSS形式的存在，所有的机制也进行重做

纹章：

* 魔法池【破甲】（蓝）

原效果：

对异常状态的敌方看破伤害+15%

对异常状态的敌方看破伤害+25%

对异常状态的敌方看破伤害+35%

改为：

对异常状态的敌方造成的战斗伤害提升10%

对异常状态的敌方造成的战斗伤害提升20%

对异常状态的敌方造成的战斗伤害提升30%

* 魔法池【元素折磨】（橙）

原效果：

对异常状态的敌方造成的战斗伤害增加40%

改为：

对异常状态的敌方造成的战斗伤害时对该名敌方再一次施加其身上的异常状态及层数

* 技巧池【掩护射击】（蓝）

原效果：

每一种地形效果都会额外+命中率8%

每一种地形效果都会额外+命中率12%

每一种地形效果都会额外+命中率15%

改为：

每一种地形效果都会使看破伤害提升10%

每一种地形效果都会使看破伤害提升15%

每一种地形效果都会使看破伤害提升20%

* 技巧池【焦灼】（紫）

原效果：

暴击后，敌方获得2层易伤

命中后，敌方获得2层易伤

改为：

每当暴击后，敌方获得2易伤

每当暴击后，敌方获得4易伤

（【焦灼】与【武装】互换池子）

* 新增技巧池【看破达人】（紫）

自身拥有异常状态时，对决攻击变为看破

自身拥有异常状态/增益效果时，对决攻击变为看破

* 速度池【强攻】（蓝）

原效果：

每当自身的看破/对决被敌方格挡后，进行一次100%伤害的追击（可多次追击，且追击伤害递增10%）

每当自身的看破/对决被敌方格挡后，进行一次130%伤害的追击（可多次追击，且追击伤害递增20%）

每当自身的看破/对决被敌方格挡后，进行一次160%伤害的追击（可多次追击，且追击伤害递增30%）

改为：

每当自身的看破/对决被敌方格挡后，进行1次追击

每当自身的看破/对决被敌方格挡后，进行2次追击

每当自身的看破/对决被敌方格挡后，进行3次追击

* 士气池【欢欣】（紫）

原效果：

每当自身反击3次时，技能冷却-1

每当自身反击2次时，技能冷却-1

改为：

每当自身反击3次时，连击+1

每当自身反击2次时，连击+1

* 士气池【奋勇】（紫）

原效果：

拥有草地地形时，自身格挡率提升15%，但敌方暴击率提升15%

拥有草地地形时，自身格挡率提升25%，但敌方暴击率提升25%

改为：

回合结束时，若临近格有两个建筑物，技能冷却-1

回合结束时，若周围格有两个建筑物，技能冷却-1

* 生命池【亡灵之怒】（橙）

原效果：

自身召唤物死亡时，对周围敌方造成真实伤害（召唤物的50%最大生命值 ）

改为：

自身召唤物死亡时，对周围敌方造成召唤物100%最大生命值的真实伤害并附加禁锢

* 生命池【召唤师】（橙）

原效果：

召唤时，每10点最大生命值都会为召唤物带来1点全属性加成

改为：

每当召唤时，自身全属性的50%转移给召唤物，且自身死亡时召唤物依旧存在

PS：因为测试人手严重不足，新版本或许会有些BUG或者平衡性的问题，大家有建议请加群来跟我们说哈，感谢感谢~你们的支持永远是我们前进的动力~

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