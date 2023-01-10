THE MOST GIGANT UPDATE EVER FULLY REWORKED GAME C++ EDITION

THIS IS THE BEST UPDATE,AFTER 3 MONTHS, I RECODED THE WHOLE GAME AND OPTIMIZE IT FOR EVERY PC, I FIXED EVERY BUG IN THE GAME REPORTED
-NEW UI
-NEW RAGDOLL
-NEW BALANCE
-NEW WEAPONS (10)
-NEW MAPS (8)
-NEW DYNAMIC BLOOD SYSTEMS
-BLOOD PRESSURE
-AI REWORKED ( NOT FINISHED)
-WORKING ON THE MULTIPLAYER (NOT DONE)
-NEW FUNCTIONS
-NEW CONTROLS
-NEW GRAPICHS SYSTEM
-NEW CUSTOMIZATION SYSTEM
-FIXED EVERY BUG REPORTED
-C++ PORTED (MORE OPTMIZED)
-MADE EVERYTHING IN THE GAME MORE EASY AND IN THE BACK TOO
HAVE AN AMAZING NEW YEAR, WEEKLY UPDATES OF THIS GAME ARE BACK BABY!
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