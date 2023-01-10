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Project Psycho update for 10 January 2023

THE MOST GIGANT UPDATE EVER FULLY REWORKED GAME C++ EDITION

Share · View all patches · Build 10288260 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

THIS IS THE BEST UPDATE,AFTER 3 MONTHS, I RECODED THE WHOLE GAME AND OPTIMIZE IT FOR EVERY PC, I FIXED EVERY BUG IN THE GAME REPORTED
-NEW UI
-NEW RAGDOLL
-NEW BALANCE
-NEW WEAPONS (10)
-NEW MAPS (8)
-NEW DYNAMIC BLOOD SYSTEMS
-BLOOD PRESSURE
-AI REWORKED ( NOT FINISHED)
-WORKING ON THE MULTIPLAYER (NOT DONE)
-NEW FUNCTIONS
-NEW CONTROLS
-NEW GRAPICHS SYSTEM
-NEW CUSTOMIZATION SYSTEM
-FIXED EVERY BUG REPORTED
-C++ PORTED (MORE OPTMIZED)
-MADE EVERYTHING IN THE GAME MORE EASY AND IN THE BACK TOO

HAVE AN AMAZING NEW YEAR, WEEKLY UPDATES OF THIS GAME ARE BACK BABY!

Changed files in this update

ProjectIV: Ragdoll Content Depot 1861611
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