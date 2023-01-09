ECONOMY PATCH

-TYPOS
-TILE ERRORS IN ARENA
-TILES IN GENERAL
-NEW SONG
-ODD POSITION OFFSET ON SISKA3 CORRECTED
-BUFFS ARE NOW SAVED AND LOADED. THE ECONOMY OF VANN'S POINT MAY NEVER RECOVER.
-FEATS WILL BE CHECKED AGAINST STEAM WHEN OPENED IN THE FEATS MENU
-BAD PORTRAIT ID'S ON A SPOILER NPC CORRECTED
-BAD PORTRAIN ID'S ON SISKA IN SOME INSTANCES CORRECTED
TO DO
-RESOLVE 'SMALL FAVOR' IF A CHARACTER ISN'T AVAILIBLE.
-DOG REWORK
-INVESTIGATE LAST BOSS OF DAEMON'S DIVE MISBEHAVING.
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