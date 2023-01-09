编辑器飞升速学03-炮塔围墙、作战单位属性编辑

船长们大家好，小梅再度归来，本次给各位带来的编辑器教学是炮塔围墙、作战单位属性编辑。

迅捷有效的战斗是游戏通关的重要制胜法宝，本节课就是讲解如何通过编辑器，让你的攻击防御类的建筑和作战单位，更有效地投入到战斗中去。比如，让你的炮塔可以一炮轰全图、你的暴兵速度0cd！

知识点一 防御类建筑属性讲解

各类炮塔、围墙能大大提高我们基地的防御能力，想让它们的表现更加突出亮眼，编辑器也可以实现的哦，让你的防御类建筑更上一层楼，甚至还能做出鸟枪变大炮的效果。

1、炮塔攻击范围加大

先讲解怎么提升炮塔攻击范围，一颗穿云炮，千山万水来相见！

①选择数据类型，“建筑单位-战斗属性”选项

②数据列表中，选择“消音炮塔”

③修改“属性列表”中的“攻击范围”，这是单位的攻击距离，比如我们想要一个比较远的攻击范围，设置200（目前对部分炮塔适用，其它炮塔如火焰塔的攻击方式属于技能类，后续会开放工具修改）

④修改“属性列表”中的“视野范围”，这个代表当有敌方单位出现在单位的视野范围内，单位将进行自动攻击，我们同样可设置为200，这样就可以在视野范围内直接进行攻击了。

下面测试下效果，看远距离取老王狗命！

2、同类建筑互斥范围修改

在标准生存关卡中，各类炮塔都有一定的互斥范围（在一定互斥范围内，不可建造其它同类建筑），但在编辑器中，你可以自由设置这个属性。

①选择数据类型，“建筑单位-功能属性”选项

②数据列表中，选择“消音炮塔”

③属性列表中，选择“同类建筑互斥范围”，比如将它设置为0这个数值，这样炮塔就可以0距离亲密接触了。

下面让我们看看效果，炮塔肩并肩、手拉手，整体防御火力显然会更加强悍。同理，其它各类炮塔或建筑也可以这样设立互斥范围。

3、修改攻击力、攻击速度

你想让你的炮塔升级成一个连续发射核弹的超射速炮塔吗？完全也可以实现的，以消音炮塔为例。

①选择数据类型，“建筑单位-战斗属性”选项

②数据列表中，选择“消音炮塔”

③修改“属性列表”中的“攻击力”为99999，“攻速速度”修改为10（每秒攻击10次）

这样你的消音炮塔就可以像屠龙宝刀那样恐怖如斯，1炮99999，无惧一切。其它建筑以及作战单位也可按此修改。

4、修改生命值

如果你想让你的围墙等建筑更加稳固，修改提高生命值是不错的选择。

①选择数据类型，“建筑单位-战斗属性”选项

②数据列表中，选择“石制路障”

③修改“属性列表”中的“生命值”为5000（初始生命值400），这样你的超级加厚版围墙就设置成功了。

5、修改壁垒值

建筑类单位（围墙除外），是需要通过提高壁垒值来增加抗揍程度。以“火焰塔”举例

①选择数据类型，“建筑单位-战斗属性”选项

②数据列表中，选择“火焰塔”

③修改“属性列表”中的“壁垒值”，比如说5000，这样就是一个防御力很强的建筑了。

知识点二 作战单位属性讲解

要说RTS游戏最带有爽感的一个操作就是暴兵了，源源不断的兵力从兵营里倾泻而出，然后快速投入到紧张激烈的战斗中去，非常容易获得成就感、满足感。通过对编辑器的适当修改，可以更方便地满足暴兵条件哦~

1、单位招募、占用消耗修改

如果你想让你的单位招募、占用消耗的资源更少，或者没有任何消耗，编辑器也可以解决。

修改它们需要使用编辑器里面的AddRecruitResumeOffset函数

给大家具体讲一些代码示例。

①：雷顿侦察兵的招募金币消耗减少120

AddRecruitResumeOffset(401,1,"coin", -120)

后面的参数含义如下

第一个参数：单位id编号，“401”是雷顿侦察兵编号

第二个参数：“1”所占用的参数有3种数据类型，其中

“1”代表cost，单位招募消耗；

“2”代表salary，单位工资消耗；

“3”代表occupy，单位人口占用数量

第三个参数：代表资源名，“coin”是金币

第四个参数：代表数值修改，“-120”是减少对应的数值消耗

②：雷顿侦察兵的招募金币变为默认数值的5%

AddRecruitResumeOffset(401,1,"coin", 0.05,1)

前面参数含义不变，这个代码最后的参数“1”，代表百分比数据类型，乘法计算

倒数第二个参数“0.05”代表5%

③：雷顿侦察兵的工资金币消耗减少1

AddRecruitResumeOffset(401,2,"coin", -1)

④雷顿侦察兵的人口占用减少1

AddRecruitResumeOffset(401,3,"worker", -1)

下面让我们演示代码①的操作流程

①点击“事件编辑”

②点击“触发器列表”右侧的“+”号，创建一个默认触发器New Trigger

③点击创建的New Trigger

④修改右侧“触发器配置”中的配置。比如名称命名为“修改侦察兵（雷顿）属性”。

“执行行为”框内输入以下代码。

AddRecruitResumeOffset(401,1,"coin", -120)

下面让我们看看游戏内呈现效果

修改前

修改后

瞧，现在已经不需要金币了！同理，其它单位的修改也可按此操作。

2、单位招募时间修改

如果你想让你士兵的招募时间大幅缩短，需要通过AddRecruitTimeOffset函数实现，有两种操作方式。两个示例说明。

①将雷顿侦察兵的建造时间修改为默认值的1%，代码为

AddRecruitTimeOffset(401, 0.01, 1)

后面的参数含义如下

第一个参数：单位id编号，“401”是雷顿侦察兵编号

第二个参数：代表数值修改，0.01代表数值系数，也代表1%

第三个参数，代表百分比数据类型，乘法计算

②将雷顿侦察兵的建造时间减少1小时，代码为

AddRecruitTimeOffset(401, -1)

后面的参数含义如下

第一个参数：单位id编号，“401”是雷顿侦察兵编号

第二个参数：代表数值修改，加减计算，这里是减少1小时招募时间

（注意招募时间没有小数，采用向下取整的取值方式，比如输入1.1，实际是1，输入0.9，实际是0）

下面让我们演示代码①的操作流程

①点击“事件编辑”

②点击“触发器列表”右侧的“+”号，创建一个默认触发器New Trigger

③点击创建的New Trigger

④修改右侧“触发器配置”中的配置。比如名称命名为“修改侦察兵（雷顿）招募时间”。

“执行行为”框内输入以下代码。

AddRecruitTimeOffset(401, 0.01, 1)

下面让我们看看效果，极速暴兵不再是梦！

这样第三讲我们就讲完啦，是不是很简单呢？下一讲我们会讲解事件编辑器的教学，期待下一次和你相遇！

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