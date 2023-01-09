再刷一把 全新赛季模式S1更新

赛季模式更新内容

本次主题：三国群英

●整体更新

1.优化出血特效

2.修复伯伦希尔武神强踢BUG

3.修复杰诺技能BUG

4.技能书技能增加等级加成以及等级提示

5.宠物合成取消自动保存

6.增加100个左右新的符文之语组合

7.敏捷超过1500的角色将会获得残影效果

8.修复兔皇之影抵抗错误的问题

9.莉娜 强化炎帝效果，当拥有炽魂时，炎帝伤害提高25%

10.增加20级三国系列成长装备5件

11.修复凯技能没吃到加成的问题

●赛季更新

1.过半地图更换成为赛季特殊地图

2.每过一层可以选择特殊的加成技能，600+种肉鸽BUFF技能

3.每次通关副本及深渊会获得特殊奖励

4.增加2个新的装备栏位，坐骑及官印

5.天降异象变为反贼平乱

6.爬塔层数提高至25层

7.增加新的传奇品质装备

8.新增渡劫玩法，可以通过渡劫提升属性

9.该模式新增1000件左右全新独特装备

10.新增敌人500个左右

11.新增神魔化角色玩法

12.新增独特宠物

13.新增独特技能书20+种

赛季模式说明：

1.该模式下所有怪物属性提高35%

2.怪物获得独特BUFF加成

3.该模式下独享新的小伙伴（通关后会新的小伙伴加入其他存档的号角商店）

4.该模式下没有号角商店

5.通关赛季模式获得绝版成就，自由模式会为树立奖杯

6.该模式下所有羁绊不生效

7.该模式BAN伙伴：六道魔君，杨戬，凯

8.该模式增加新的玩法，部分地图会更改，部分守层者会更改

9.该模式下不会享受通关属性加成

9.通关可获得存档装备，在自由模式获得属性加成

10.通关不同次数可以获得成就奖杯树立在恰兰吉尔

●节日内容

1.登录就送新年成就及称号