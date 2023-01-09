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WasteLand Express 废土快递 update for 9 January 2023

小型更新

Share · View all patches · Build 10280248 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

新增机器人属性，不会饥饿。只能喝汽油回复疲劳。用零件治疗伤口。休息可恢复少量压力。
新增丧尸化属性，吃人肉可以回复心情，但普通食物无法再回复心情。每次近战可回复少量饥饿。
新增两个初始角色，并调整了一些角色的初始属性（新档）
调整了雪天与沙暴天气的时长，并降低了一定过热惩罚
增加了遇敌会恐慌（压力）的设定，并调整了战斗相关属性对此的影响
调整了与寻欢作乐及好感相关属性对寻欢作乐的体力影响

Changed files in this update

Depot 1831251
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