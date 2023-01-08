1，時空錯亂增加了清朝皇太極勢力(新檔有效)
2，增加了【戰役】新玩法，春節活動中可體驗
3，新武將作成增加了複製功能
4，賞賜物品時增加了賞賜數量
5，地圖上增加了隨機獵物，可到遊戲幫助中查看詳細介紹
6，策略選擇時增加了策略分類
7，如果武將的六維有一項超過90則戰死率減半
8，毒和定身改為可以對建築使用，但只有攻擊效果
9，攻城效果調整，【先登】+100%，【鶴翼陣】+50%，近戰步兵+20%，特殊近戰步兵+30%
10，兵種【白耳兵】移動力提升1，技能【白耳】統率額外加10
11，增加了道具【香】，作用跟紅繩一樣，可提高武將結拜的概率
12，為每個勢力每年功績最高的人增加了稱號
13，給部分武將增加了新的軍師計【忠心】，可改善武將忠誠度下降的頻率和幅度(新檔有效)
14，存檔數量增加到20個
15，修正了一些bug
三国記II update for 8 January 2023
1.19.7版本更新
1，時空錯亂增加了清朝皇太極勢力(新檔有效)
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
- Loading history…
Changed files in this update