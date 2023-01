Update, Version 20230107

English

############Content#################

[Tombstone]Ported our mimic version of Hearthstone from SAPC++. (It's now named Tombstone)

[Tombstone]Changed all the art assets so that Blizzard will not sue us. :)

[Tombstone]Added 4 cards for testing. Details: https://neolithia.fandom.com/wiki/Tombstone_Card_Game_Cards

[Tombstone]Added an NPC in Liu's "This is a bar" that can play Tombstone Card Game with you.

[Tombstone]Fixed some bugs that existed in the SAPC++ version.

[Tombstone]Added a document to provide some basic information about how to play this mini-game.

[Tombstone]Added English localization for all texts.

简体中文

############Content#################

【墓石牌】将SAPC++中的炉石传说移植了过来。(在TTE中称为墓石牌)

【墓石牌】改变了所有的美术资源防止暴雪起诉我们。:)

【墓石牌】加入了四张卡片用于测试。具体细节在这里: https://neolithia.fandom.com/wiki/Tombstone_Card_Game_Cards

【墓石牌】在疁城的这是间酒吧里加入了一个可以和你打牌的NPC。

【墓石牌】修复了此前在SAPC++版本中的一些bug。

【墓石牌】加入了一份简要的说明文档介绍如何玩这个游戏。

【墓石牌】加入了所有文字的英文本地化。