2023.01.06 V1.02 更新公告

1，天赋选择面板上线

现在在新建角色或者轮回时，可以自由选择天赋了。

相当于由已获得的天赋点购买。

2，为BOSS挑战系统准备，之一：“肉盾”的技能完善。

武当、少林、焚天定义为肉盾技能门派。

一，增加如下武学：

⑴少林：

推山掌 少林掌法，推山掌为硬功外壮，属阳刚之劲，专练掌心发劲之法，兼练两腕之猝劲。

一指禅 少林七十二艺，软功中之狠毒者。练全功于一指，一指竟能漫游南北无敌手。

破魔棍法 据说是一位少林尊者所创，运棍时正气凛然，棍打四方，威力不凡。

壁虎游墙 壁虎游墙技艺奇，上下左右耐心习。功成轻身如蝼蚁，游蹿楼房不费力。

⑵武当：

回风掌 武当派中级掌法，运掌如意回转，来去如风。

震山掌 武当派高阶掌法，掌法刚猛，属武当少见的阳刚外功。

神门十三剑 武当掌门张三丰所创，原本刚猛凌厉，后来逐步演练成刚中带柔，以柔克刚。

梯云纵 注重身法的轻灵，不以步法多变来迷惑对手，要旨是身形轻巧，高低进退自如。

⑶焚天：

血煞刀 焚天中阶刀法，出招狠辣至极，刀不见血不入鞘。

怒天刀法 焚天教高阶刀法，怒向苍天，以泄焚世抱负！

煞魔录 焚天教顶阶内功，修习此功得常年浸泡血池，修得一身气血之躯。

二，调整门派武学：

⑴少林（主招架）：内、轻、招武学全部增加招架几率。

⑵武当（主反击）：内、轻、招武学全部增加反击几率。

⑶焚天（主血量）：所有武学增加气血上限增加值。

3，攻防轻上限突破400。

根据选择的“难度”提升上限，求败最高达800上限。

4，药店不再售卖上限药物。

5，由比武会优胜奖励上限药物。

个人场（6月15日）首席2枚，次席1枚

门派场（12月15日）首席3枚，次席2枚。

6，大幅度降低运镖处元宝抽秘籍的几率和品质。

此举是为了沉淀武学的获取途径。

7，战斗特效去除玩家的独有慢动作。

8，修复BUG：据点不留人，别人攻打，战斗卡死。

9，修复BUG：争锋界面，人物名字大于4字不显示名字

10，修复BUG：灭了城，没有抓俘虏界面

11，修复BUG：第2周目10年后才有门派入侵

12，修复BUG：主线事件，不自动恢复玩家气血内力

13，修复BUG：真天梯排名上不了