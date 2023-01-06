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英雄黄昏 update for 6 January 2023

2023年1月7日 更新说明

Share · View all patches · Build 10271187 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

【更新说明】
1.新增装备[器械]，在城池的工坊中制造，在战争时（攻城时）奏效，目前有8种攻城器械：云梯、井阑、冲车、投石车、巨弩车、轒辒车、猛火油柜、饿鹘车。
2.新增自动陈情的设置：可以勾选自动送出指定的道具。
3.完善城池任务的设置：自动执行城池任务时可自定义勾选。
4.新增设置项：禁止手下武将执行非城池任务。
5.优化其他细节，修复部分Bug。

交流QQ群：789031001

Changed files in this update

英雄黄昏 Content Depot 1754721
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